Pelatih kepala Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, mencoret 3 pemain dari skuad timnya untuk menghadapi Al Ahli, yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Selasa, di Stadion "Kingdom Arena" di Riyadh dalam laga pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Menurut surat kabar Saudi "Al Riyadiyah", trio yang dicoret tersebut adalah pemain asal Turki Yusuf Akcicek, pemain asal Prancis Simon Bouabre, di samping gelandang Abdullah Al Anzi.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa Akcicek tidak akan tampil melawan Al Ahli karena mengalami memar ringan di lutut, sementara pencoretan Bouabre disebabkan belum siapnya kondisinya, sedangkan Al Anzi keluar dari perhitungan tim kepelatihan untuk laga ini.

Sebaliknya, skuad Al Hilal diperkuat kehadiran penyerang asal Inggris Ali Watkins, dengan status akhir keikutsertaannya akan ditentukan dalam pertemuan teknis yang akan digelar Inzaghi sebelum tim berangkat menuju stadion pertandingan.

Al Hilal menempati peringkat kedua di klasemen Liga Roshn dengan raihan 9 poin, yang dikumpulkan dari 3 pertandingan, tertinggal 3 poin dari Al Nassr yang memuncaki klasemen, dengan "Sang Pemimpin" masih memiliki satu pertandingan tertunda.

Adapun Al Ahli, berada di peringkat ketujuh dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan, dan berupaya meraih hasil positif melawan Al Hilal untuk memperbaiki posisinya di klasemen.