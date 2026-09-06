Bagaimana kondisi Rodri dan Yamal? Flick umumkan susunan pemain Barcelona menghadapi Valencia

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Valencia, hari Minggu ini, pada pekan keempat Liga Spanyol.

Flick menurunkan trio lini serang yang terdiri dari: Lamine Yamal, Raphinha, dan Anthony Gordon.

Hal ini terjadi meski Yamal tidak mengikuti latihan bersama tim terakhir sebelum pertandingan, dan hanya berlatih di gimnasium.



Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Rodri hadir dalam susunan pemain inti untuk pertama kalinya sejak kepindahannya yang mengejutkan dari Manchester City ke Barcelona pada bursa transfer musim panas, sementara pemain Mesir Hamza Abdel Karim duduk di bangku cadangan.

Berikut susunan lengkap pemain Barcelona pada pertandingan hari ini:

Joan Garcia - Espart - Cubarsi - Gerard Martin - Eric Garcia - Pedri - Rodri - Fermin Lopez Lamine Yamal - Raphinha - Gordon.

Perlu diketahui bahwa Barcelona berbagi puncak klasemen Liga dengan 9 poin bersama Real Madrid dan Real Betis.



