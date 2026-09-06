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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Bagaimana kondisi Rodri dan Yamal? Flick umumkan susunan pemain Barcelona menghadapi Valencia

H. Flick
L. Yamal
Rodri
Barcelona
Valencia
LaLiga
Jerman
Spanyol

Tantangan baru untuk memuncaki klasemen sendirian

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Valencia, hari Minggu ini, pada pekan keempat Liga Spanyol.

Flick menurunkan trio lini serang yang terdiri dari: Lamine Yamal, Raphinha, dan Anthony Gordon.

Hal ini terjadi meski Yamal tidak mengikuti latihan bersama tim terakhir sebelum pertandingan, dan hanya berlatih di gimnasium.

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Rodri hadir dalam susunan pemain inti untuk pertama kalinya sejak kepindahannya yang mengejutkan dari Manchester City ke Barcelona pada bursa transfer musim panas, sementara pemain Mesir Hamza Abdel Karim duduk di bangku cadangan.

Berikut susunan lengkap pemain Barcelona pada pertandingan hari ini:

LaLiga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Joan Garcia - Espart - Cubarsi - Gerard Martin - Eric Garcia - Pedri - Rodri - Fermin Lopez  Lamine Yamal - Raphinha - Gordon.
Perlu diketahui bahwa Barcelona berbagi puncak klasemen Liga dengan 9 poin bersama Real Madrid dan Real Betis.

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