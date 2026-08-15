Barcelona akan menjalani laga uji coba baru pada Minggu besok menghadapi timnas Swiss di Kota Basel, sebagai bagian dari persiapan mereka menyambut musim baru, dalam pertandingan yang menyaksikan kembalinya sejumlah pemain internasional yang tampil bersama timnas negaranya di Piala Dunia, setelah mereka bergabung kembali dengan latihan tim sepanjang pekan ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Hansi Flick, pelatih Barcelona, memutuskan untuk memanggil sejumlah unsur internasional untuk pertandingan tersebut, kecuali dua pemain lini tengah Pedri dan Gavi, sementara daftar tersebut mencakup Lamine Yamal, Dani Olmo, Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gordon, dan Jules Kounde, sehingga para pemain ini mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam laga uji coba melawan Basel.

Barcelona sendiri telah bertolak ke Swiss guna mempersiapkan pertandingan yang dijadwalkan berlangsung besok, dalam kerangka program persiapan yang disusun Flick untuk menyiapkan tim sebelum awal musim, dengan memberikan kesempatan kepada para pemain yang baru kembali dari ajang internasional untuk secara bertahap memulihkan sensitivitas pertandingan.

Daftar tim yang berangkat ke Basel menyaksikan bergabungnya sejumlah pemain muda, terutama penjaga gawang tim cadangan Eder Aller, yang mengikuti latihan tim utama hari ini untuk menggantikan absennya Aron Yaakobishvili, seiring masih tersendatnya kepindahan yang terakhir ke Almeria.

Flick juga memanggil sekelompok bakat muda lainnya untuk melengkapi daftar tim, yaitu Alvaro Cortes, Xavi Espart, Jordi Pesquer, Brayan Farinas, Aurin Gurin, Jessy Bisiou, di samping pemain Mesir Hamza Abdelkarim dan Ebrima Tunkara.

Pertandingan melawan Swiss memiliki arti khusus bagi Flick, karena menjadi kesempatan untuk menilai kesiapan unsur-unsur internasionalnya, sekaligus menguji sejumlah bakat muda yang berupaya menarik perhatian staf kepelatihan dan mengamankan tempat dalam perhitungan tim utama menjelang dimulainya musim baru.