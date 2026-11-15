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Portugal v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD5Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“Bagaimana kami bisa menang 4-1? Itu pertanyaan bagus”: Morten Hjulmand tak percaya dua gol Rasmus Hojlund membawa Denmark mengalahkan Portugal pasca-Cristiano Ronaldo

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Gelandang Denmark Morten Hjulmand menyebut kemenangan timnya sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah negaranya setelah dua gol Rasmus Hojlund menginspirasi kemenangan telak 4-1 di Nations League di Braga. Kemenangan pada Sabtu itu mengakhiri rentetan empat kemenangan Portugal di Grup A4, dalam laga pertama tuan rumah sejak Cristiano Ronaldo pensiun dari sepak bola internasional.

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Tim tamu kejutkan tuan rumah di Braga

Hjulmand turut berperan dalam kemenangan mengesankan di Estadio Municipal de Braga saat Denmark merusak laga pertama Jorge Jesus sejak kapten ikonisnya gantung sepatu. Meski winger Club Brugge Carlos Forbs menggantikan Joao Felix pada menit ke-64 dan menjadi pemain pertama yang mengenakan seragam bernomor punggung 7 yang didesain ulang untuk menghormati Ronaldo, tim tamu mendominasi sepanjang pertandingan. Hasil telak itu mengangkat Denmark ke posisi kedua Grup A4.

Gelandang puji penampilan bersejarah tim

Setelah Hojlund, Pierre-Emile Hojbjerg, dan Mohamed Daramy menyia-nyiakan peluang awal, pemeriksaan VAR menyatakan Ruben Dias melakukan pelanggaran karena menghalangi sundulan Hojlund dengan tangannya. Kapten Hojbjerg kemudian mengeksekusi penalti pada menit ke-43, mengirim bola melewati Diogo Costa ke pojok kiri atas gawang. Empat menit setelah jeda, Hojlund menyambar umpan cungkil Mikkel Damsgaard dengan tendangan voli. Pada menit ke-57, ia menerima umpan terobosan Hojbjerg, melewati Renato Veiga, lalu menceploskan bola ke gawang.

Berbicara kepada situs resmi UEFA seusai pertandingan, Hjulmand memuji penampilan timnya: "Bagaimana kami bisa menang 4-1? Itu pertanyaan bagus. Menurut saya, Portugal memiliki salah satu tim terbaik di dunia, tetapi hari ini setiap pemain Denmark menunjukkan penampilan terbaik yang pernah saya lihat dalam waktu yang lama. Para pemain pengganti juga tampil demikian, sehingga secara keseluruhan penampilan kami luar biasa. Kami mencetak beberapa gol hebat dan pantas menang."

Untuk lolos ke fase gugur, tim harus tetap rendah hati

Joachim Andersen menambah gol lewat sundulan keras pada menit ke-75 dari tendangan bebas pemain pengganti Mathias Jensen, sebelum Bernardo Silva menyambar bola pantul pada menit ke-93 setelah Mads Hermansen menggagalkan peluang Joao Neves. Kemenangan itu membuat Denmark mengoleksi sembilan poin, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Portugal yang sudah lolos dan unggul tiga poin atas Norway di posisi ketiga. Namun, Hjulmand mengingatkan rekan-rekan setimnya bahwa tempat mereka di perempat final belum aman.

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Menyerukan agar tim tetap fokus menjelang laga terakhir, Hjulmand menambahkan: "Saya fokus agar kami finis kedua di grup, karena jika kami kalah pada pertandingan berikutnya, kami akan berada di posisi ketiga dan tidak lolos. Meski ini salah satu kemenangan terbesar sepanjang sejarah sepakbola Denmark, kami harus tetap rendah hati. Saya berbicara kepada para pemain dan mengatakan bahwa kami sedang mencetak sejarah, karena kami menghadapi tim hebat dengan sejumlah pemain terbaik di dunia."

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Duel sesama tim Skandinavia tentukan posisi kedua

Denmark kini menjamu rivalnya dari Skandinavia, Norway, dalam laga terakhir Grup A4 pada Selasa. Mereka tahu bahwa terhindar dari kekalahan akan memastikan posisi kedua dan tempat di perempat final Nations League. Namun, jika kalah di kandang, Norway akan menyalip mereka dan merebut posisi kedua. Sementara itu, Portugal bertandang untuk menghadapi Wales di Cardiff pada malam yang sama, dengan target bangkit dari kekalahan telak pada Sabtu dan memastikan posisi puncak.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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