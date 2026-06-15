Bagaimana kabar Yamal?.. Kejutan dalam susunan pemain pertama Spanyol di Piala Dunia

Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, mengumumkan susunan pemain La Roja untuk menghadapi Cape Verde pada Senin malam ini, dalam rangka pertandingan putaran pertama Grup 8 Piala Dunia 2026.

Seperti yang sudah diduga, De la Fuente memutuskan untuk menempatkan Lamine Yamal di bangku cadangan, terutama karena ia masih dalam proses pemulihan dari cedera yang membuatnya absen dalam pertandingan-pertandingan terakhir Barcelona pada musim lalu.

Sementara itu, kejutan datang dengan dimasukkannya Gavi di posisi sayap kiri, di mana De la Fuente lebih memilih mengandalkannya daripada Dani Olmo dan Alex Baena, mengingat pemain muda tersebut pernah bermain di posisi tersebut bersama Barcelona sebelumnya.

Pelatih Spanyol, Unai Simón, dipilih untuk menjaga gawang La Roja setelah bersaing dengan duet Juan García dan David Raya.

Susunan pemain lengkapnya adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Unai Simón.

Barisan pertahanan: Yurenti, Kubarsi, Laporte, Kokoria.

Lini tengah: Rodri, Pedri, Fabián Ruiz.

Lini serang: Gavi, Ferran Torres, Oyarzabal.

Di bangku cadangan duduk: Lamine Yamal, Niko Williams, Victor Muñoz, trio yang baru pulih dari cedera, bersama Raya, Juan García, Eric García, Bobill, Pedro Porro, Grimaldo, Zubimendi, Mikel Merino, Baena, Olmo, Yeremi Pino, dan Borja Iglesias.

Timnas Spanyol dan Cape Verde akan bersaing di Grup 8 bersama timnas Arab Saudi dan Uruguay.







