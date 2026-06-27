Bagaimana kabar Ronaldo? Pengumuman susunan pemain Portugal melawan Kolombia

Roberto Martínez, pelatih tim nasional Portugal, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Kolombia, dini hari Minggu ini, dalam pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Martínez memilih untuk menurunkan kekuatan utama timnya guna meraih kemenangan atas Kolombia dan memastikan posisi teratas di Grup 11.

Timnas Kolombia saat ini memimpin klasemen Grup 11 dengan raihan 6 poin, unggul dua poin dari Portugal yang berada di posisi kedua.

Susunan pemain Portugal adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Diogo Costa

Bek: Ruben Diaz, Renato Vega, Nuno Mendes, Joao Cancelo

Lini tengah: Bruno Fernandes, Vitinha, Ruben Neves

Penyerang: Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo