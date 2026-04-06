Bagaimana kabar Kean? Pengumuman susunan pemain resmi Bayern untuk laga melawan Real Madrid

Bayern Munich mengumumkan daftar pemain yang akan bertolak ke ibu kota Spanyol, Madrid, dalam rangka mempersiapkan laga sengit melawan tuan rumah Real Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Daftar tersebut menyoroti kejutan yang menggembirakan bagi para penggemar klub Bavaria, di mana bintang Inggris Harry Kane memimpin daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan tersebut, sekaligus membantah keraguan dan kekhawatiran yang muncul akibat absennya ia belakangan ini karena cedera. Kehadiran penyerang Inggris ini dalam perjalanan ke Madrid menjadi dorongan moral dan teknis yang sangat besar bagi skuad Bayern Munich menjelang pertandingan krusial dan rumit ini.

Daftar tersebut mencakup kekuatan utama tim dan sejumlah bintang terkemuka.

Berikut adalah nama-nama yang tercantum:

Penjaga gawang: Manuel Neuer, Prescott, Orbej.

Lini belakang: Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Eto'o, Raphael Guerreiro, Josip Stanišić.

Gelandang: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Bishof, Konrad Laimer, Karl, Aleksandar Pavlovic.

Lini Serang: Serge Gnabry, Harry Kane, Jackson, Luis Díaz, Michael Olise.

Para penggemar menantikan pertandingan klasik yang memanas ini antara dua raksasa Benua Eropa, di mana Bayern Munich yang dipimpin oleh Harry Kane dan para bintang lainnya berupaya meraih hasil positif dari markas klub raja untuk memudahkan langkah mereka menuju semifinal.