Pelatih Real Madrid, Álvaro Arbeloa, mengumumkan susunan pemainnya menjelang laga melawan Bayern Munich di Stadion Santiago Bernabéu, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Arbeloa memilih untuk menempatkan pemain Inggris Jude Bellingham dan pemain Maroko Ibrahim Diaz di bangku cadangan, sementara lini serang dipimpin oleh duo Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior.

Susunan pemain Real Madrid tidak mengejutkan, sebagai berikut:

Penjaga gawang: Lunin.

Barisan pertahanan: Arnold, Rudiger, Huisen, Carreras.

Lini tengah: Tchouameni, Petarš, Valverde, Arda Güler.

Lini serang: Mbappé, Vinícius.

Sementara yang duduk di bangku cadangan adalah: Fran Gonzalez, Carvajal, Militao, Alaba, Bellingham, Camavinga, Gonzalo Garcia, Asensio, Ceballos, Fran Garcia, Mastanuto, dan Ibrahim Diaz.

Perlu dicatat bahwa pertandingan leg kedua antara Bayern Munich dan Real Madrid akan digelar di Allianz Arena, Rabu mendatang.

Baca juga: Video: Pertarungan puncak memanas lebih awal.. Suporter Bayern mendominasi sekitar Bernabéu

Di sisi lain, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, mengumumkan susunan timnya untuk menghadapi Real Madrid, dengan mengandalkan kekuatan serangan tim Bavaria.

Harry Kane memimpin lini serang Bayern Munich, di tengah keraguan yang menyelimuti partisipasinya dalam beberapa hari terakhir, setelah ia mengalami cedera saat membela timnas Inggris selama jeda internasional.

Susunan pemain lengkapnya adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Neuer.

Barisan pertahanan: Lamer, Upamecano, Tah, Stanicic.

Gelandang: Kimmich, Pavlovic, Gnabry.

Lini depan: Diaz, Oliise, Kane



