“Saya Enggak Tahu Apa-Apa Soal Sepakbola” – Bagaimana John Stones Dibikin Kagum Dengan Otak Brilian Pep Guardiola

Stones berbicara tentang karier dan kehidupannya di Etihad Stadium di bawah arahan manajer City saat ini.

Bek Manchester City John Stones mengungkap bagaimana dia dibuat kagum oleh otak sepakbola manajer Pep Guardiola setelah bekerja di bawah kepemimpinan pelatih asal Spanyol itu selama enam tahun terakhir di Etihad Stadium.

Guardiola menandatangkan Stones dari Everton pada 2016, menjadikannya bek termahal kedua di dunia saat itu, dan pemain internasional Inggris ini mengaku belajar banyak dari eks juru taktik Barcelona tersebut.

“Sejujurnya saya berpikir bahwa saya tahu sepakbola sampai tingkat yang layak setelah saya meninggalkan Everton,” katanya kepada GOAL. "Jelas, setelah saya ke sini dan mulai berlatih setelah satu atau dua minggu, saya berpikir: 'Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang sepakbola'.

"Otaknya dan bagaimana dia melihat tim atau taktik secara berbeda, saya tidak bisa menjelaskannya dengan sederhana bagaimana dia melakukannya. Bagaimana pikirannya berpikir tentang sepakbola. Dan bagaimana dia mentransfernya kepada kami sebagai pemain - untuk membuat kami melakukan apa yang dia inginkan, dan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia yakini - itu luar biasa."

Stones juga merinci resep yang membuat pria berusia 51 tahun itu begitu sukses dan bagaimana rasanya bekerja di bawah Guardiola.

"Intense. And demanding. And I think that’s definitely why he’s been so successful over these six years that I’ve been with him. I think it comes from within him," he added.

"It’s in his blood that he won’t stand for second best or standards slipping, and he does it every day and us as players now realise that every day is another time or another opportunity to improve."

Stones berbicara kepada GOAL sebagaimana ia mengambil bagian dalam Box to Box - lihat lebih banyak konten video di kanal YouTube kami, termasuk wawancara dengan pemain seperti Declan Rice, Raphael Varane dan Kieran Tierney!