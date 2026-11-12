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Beberapa jam sebelum pertemuan antara Italia dan Prancis yang dijadwalkan berlangsung malam ini, Kamis, di UEFA Nations League, Marco Materazzi kembali membuka berkas insiden terkenal yang mempertemukannya dengan Zinedine Zidane di final Piala Dunia 2006, dengan mengangkat kembali meninggalnya Jesus de Miguel, penyerang klub Spanyol Tenerife, baru-baru ini, dalam sebuah perbandingan yang memicu kontroversi.

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Bek Italia veteran itu berbicara tentang insiden "tandukan" Zidane kepadanya dalam final Piala Dunia 2006, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "La Gazzetta dello Sport", seraya menegaskan bahwa ia memikirkan kembali insiden tersebut secara berbeda setelah kematian Jesus de Miguel pada 3 November ini, akibat benturan keras dengan penjaga gawang lawan Jesus Owono dalam salah satu pertandingan sepak bola.

Pembicaraan Materazzi tentang insiden itu kembali mencuat menjelang pertandingan Italia melawan Prancis, setelah sebelumnya topik tersebut sudah hadir dalam suasana pertandingan leg pertama yang berakhir imbang 1-1.

Zidane sebelumnya melepaskan tandukan ke dada Materazzi dalam final Piala Dunia 2006, setelah bek Italia itu memprovokasinya dengan komentar terkait saudari perempuannya, hingga bintang Prancis tersebut mendapat kartu merah dan meninggalkan lapangan dalam insiden terkenal.

Materazzi: Kematian de Miguel Membuat Saya Bersyukur kepada Tuhan

Materazzi berkata, berbicara tentang dampak kematian de Miguel terhadap pandangannya mengenai apa yang terjadi di final Piala Dunia, sebagaimana dikutip jaringan RMC Prancis, "Kematian Jesus de Miguel membuat saya bersyukur kepada Tuhan bahwa tidak terjadi sesuatu yang serius pada saya. Dalam kasus penjaga gawang itu, kita berbicara tentang pembunuhan tidak disengaja akibat sebuah tekel saat permainan... Dan bagaimana jika hal yang sama terjadi pada saya?".

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Ucapan Materazzi menunjukkan bahwa ia kini memandang tandukan Zidane dari sudut yang berbeda, setelah ia menyadari, menurut versinya, bahwa sebuah insiden kekerasan di dalam lapangan bisa saja berujung pada konsekuensi yang lebih berbahaya.

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Zidane sebelumnya berkata pada Oktober lalu tentang insiden itu: "Saya tidak merasa menyesal, karena itu adalah bagian dari perjalanan karier saya. Saya tidak bangga dengan apa yang terjadi".

Namun, Materazzi tidak sependapat dengan sikap tersebut, dan menilai bahwa Zidane bisa saja menyikapi insiden itu dengan cara yang berbeda.

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Ia berkata: "Hari ini, seandainya saya berada di posisi Zidane, saya akan mengatakan apa yang saya katakan pada malam itu 20 tahun lalu atau pada keesokan harinya: saya telah melakukan kesalahan, tetapi saya diprovokasi; nilailah sendiri apa yang terjadi, dan saya sampaikan permintaan maaf saya".

Ia menambahkan: "Dia akan tampak sebagai pria besar, sementara saya akan terlihat seperti orang bodoh biasa yang membuatnya kehilangan kesabaran dengan caranya sendiri. Dia akan keluar dari situasi itu dengan lebih baik, tetapi setiap orang punya caranya sendiri dalam memandang segala hal. Bagaimanapun, kisah itu akan berakhir sampai di situ saja".

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Permintaan Maaf yang Tak Terjadi Meski Ada Kesempatan Bertemu

Materazzi juga kembali mengkritik Zidane karena tidak meminta maaf kepadanya secara langsung, seraya merujuk pada insiden yang mempertemukan mereka di Milan pada 2010.

Ia menjelaskan: "Kesempatan itu sempat muncul, dan itu adalah kenyataan. Pada November 2010, di Hotel Melia di Milan, menjelang pertandingan Milan melawan Real Madrid, saya keluar dari hotel setelah menyapa Mourinho, dan Zidane sedang memarkir mobilnya di belakang".

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Ia melanjutkan: "Ketika melihat saya, dia ragu, bahkan tampak seperti ingin berbalik, tetapi saya menghampirinya dan menjabat tangannya lalu berkata kepadanya: saya senang kita bertemu di sini, jauh dari mata orang-orang".

Materazzi menambahkan bahwa Zidane menjawabnya saat itu: "Jangan khawatir, ini hal-hal yang biasa terjadi, semua itu sudah menjadi masa lalu".

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Ia menutup dengan nada kecewa: "Sangat disayangkan bahwa dia kemudian menarik kembali ucapannya, saat dia mengatakan bahwa dia mengira saya hanya penggemar biasa".

Meski Berselisih, Pujian untuk Zidane sang Pelatih

Meskipun Materazzi terus mengkritik Zidane karena insiden 2006, ia menunjukkan kekaguman besar terhadap apa yang telah dipersembahkan pria Prancis itu sebagai pelatih, seraya memuji gayanya dalam menangani para pemain.

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Ia berkata: "Segala hal pada caranya menyenangkan saya. Dia telah hidup di dalam ruang ganti level tertinggi, mengenal para pemain, memahami para bintang, memberi mereka ruang dan menciptakan rasa empati, dan ini adalah hal mendasar untuk meraih kemenangan".

Ia menambahkan: "Dan pada kenyataannya, dia telah memenangkan banyak hal. Ketika kamu melatih Cristiano Ronaldo, Bale, Marcelo, dan Modric, maka jika kamu cerdas, kamu tahu bahwa kamu hanya perlu menempatkan pengalamanmu untuk melayani tim".

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Materazzi menutup dengan merujuk pada pengalaman Rafael Benitez bersama Real Madrid, dengan berkata: "Sama sekali tidak seharusnya kamu mencoba mengajari Cristiano cara mengeksekusi tendangan bebas, seperti yang dilakukan (Rafael) Benitez".