Matthias Ginter angkat bicara dalam wawancara panjang dengan kicker mengenai tidak masuknya dia dalam skuad untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Bek tengah itu berbicara tentang mungkin jam-jam terberat dalam karier profesionalnya dan secara jelas mempertanyakan komunikasi mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann.

Pada Mei, pemain Freiburg itu harus menerima dua kemunduran besar dalam waktu yang sangat singkat. Pada Rabu malam, ia kalah bersama Sport-Club di final pertama kompetisi Eropa dalam sejarah klub di Istanbul dengan skor 0-3 dari Aston Villa. Hanya setengah hari kemudian, penolakan final untuk Piala Dunia pun menyusul.

Bagaimana Matthias Ginter mengetahui dirinya dicoret dari Piala Dunia?

"Itu seperti pukulan beruntun. Saya rasa, dua belas, tiga belas jam kemudian datang lagi kabar soal Piala Dunia, bahwa saya tidak ikut," katanya kepada kicker: "Itu bukan dua kekecewaan yang terpisah, melainkan satu kekecewaan besar. Tentu itu termasuk yang paling pahit dalam karier. Pukulan ganda seperti itu di akhir musim yang sangat, sangat istimewa."

Tidak dipanggilnya dia untuk turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi pukulan telak bagi Ginter setelah penampilannya yang konsisten di Bundesliga. Tak lama setelah keputusan itu, Ginter sudah menunjukkan kekecewaannya saat penyambutan fans di Freiburg dan menegaskan: "Saya tidak mungkin berbuat lebih banyak lagi."

Dalam acara itu, Julian Nagelsmann dicemooh keras oleh fans Freiburg karena mencoret pemain bertahan tersebut.

Apa yang dituduhkan Ginter kepada mantan pelatih timnas Nagelsmann?

Dalam wawancara dengan kicker, Ginter kini menegaskan kritiknya terhadap Nagelsmann, khususnya terkait cara sang pelatih memperlakukannya secara umum. "Saya tidak mau bicara soal bagaimana semuanya berjalan secara umum selama tiga tahun," jelas pemain 32 tahun itu, yang menjadi juara dunia pada 2014 di Brasil tanpa tampil, dengan penuh makna. Secara konkret, Ginter mengkritik proses sebelum pengumuman skuad: "Sebenarnya waktunya direncanakan berbeda, juga terutama dengan semua bocoran yang sudah dipublikasikan sebelumnya, tetapi saya baru diberi tahu pada Kamis, hari pengumuman nominasi."

Ginter menjelaskan bahwa besarnya dampak dari kekecewaan ganda itu baru benar-benar ia sadari setelah jeda tertentu: "Baru saat laga pembuka Piala Dunia saya benar-benar menyadarinya - dan karena itu merupakan satu paket, kekecewaan atas final yang kalah itu pun muncul lagi."