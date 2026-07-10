Bagaimana dengan skorsing Messi? Chaka menyerah sebelum laga melawan Argentina

Di antara pengakuan atas aura dominan Lionel Messi dan impian untuk menciptakan kejutan besar, Granit Xhaka berada di titik kritis; beberapa jam menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 melawan Argentina, kapten Swiss itu tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap sang legenda, bahkan menyebutnya sebagai “kehormatan yang luar biasa”.

Namun di balik kata-kata pujian tersebut, Chaka melontarkan pesan terselubung tentang membawa mentalitas Amerika Latin ke Swiss. Kapten timnas Swiss itu mengeluarkan pernyataan mencolok menjelang laga yang dinanti melawan Argentina di perempat final Piala Dunia 2026, di mana ia menempatkan Lionel Messi pada posisi istimewa, tanpa menyembunyikan ambisi negaranya untuk membalikkan keadaan.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Chaka berbicara secara terbuka mengenai sulitnya tugas tersebut, dengan mengatakan: “Saya tidak tahu apakah kami bisa menghentikannya selama 90 menit, atau bahkan 120 menit… Bagi saya, dan bagi semua yang pernah bermain di era Messi, ini adalah kehormatan besar; merupakan kehormatan bisa bermain melawannya, dan kehormatan bisa menjadi bagian dari sejarahnya.”

Kapten Swiss itu menambahkan: “Kami akan menikmati pertandingan ini, tak diragukan lagi, tapi kami juga ingin menunjukkan karakter Swiss dan membuat segalanya sesulit mungkin bagi mereka.”

Meskipun memuji Messi secara berlebihan, Chaka mengirimkan pesan tantangan yang jelas saat membahas potensi timnasnya yang menurutnya kurang dihargai, dan berkata: “Kami tahu apa yang bisa dilakukan Argentina, tapi hanya sedikit yang membicarakan kemampuan kami; kami akan menunjukkannya di lapangan. Saya suka bermimpi, dan terkadang mimpi itu menjadi kenyataan. Namun, Anda harus bekerja keras dan memberikan yang terbaik agar hal itu terjadi… Kami harus melampaui batas diri kami sendiri.”

Mengenai lini tengah Argentina yang ia kenal dengan baik berkat pengalamannya bermain di Liga Premier Inggris, ia menjelaskan: “Saya mengenal semua pemain lini tengah. Mereka semua bermain di Liga Premier; kami tahu kelebihan dan kelemahan satu sama lain. Saya tahu kapan harus mempercepat permainan dan kapan harus memperlambatnya.”

Dia melanjutkan: “Saya adalah salah satu penggemar berat tim-tim Amerika Latin; mereka selalu memberikan yang terbaik. Kami ingin membawa mentalitas ini ke Swiss. Argentina adalah contoh yang luar biasa bagi masa depan kami; kami harus bermain efektif dan meredakan tekanan mereka setelah kehilangan bola.”

Chaka juga tidak lupa memuji hubungannya dengan pelatih Murat Yakin, yang ia gambarkan sebagai “selalu positif,” dan menegaskan bahwa “rasa hormat selalu ada di antara kami. Pelukan itu sangat membahagiakan saya; saya menyukai momen-momen emosional seperti itu, dan saya tidak akan pernah melupakan momen ini.”