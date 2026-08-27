Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, telah memastikan status pemain barunya, Rodri, terkait keikutsertaannya sebagai starter menghadapi Athletic Bilbao, malam ini Kamis, di Stadion Camp Nou, dalam laga tunda pekan pertama LaLiga.

Barcelona memulai perjalanannya di LaLiga pada Minggu lalu dengan menghancurkan Elche (5-0), tetapi Rodri yang bergabung dengan Blaugrana pada musim panas ini dari Manchester City berada di luar skuad.

Menurut surat kabar Catalunya "Sport", Rodri akan memulai pertandingan dari bangku cadangan, tetapi ia berpeluang memainkan peran sentral dalam laga tersebut; sebab Flick telah memastikan bahwa Rodri akan menjalani pertandingan pertamanya dengan seragam Barcelona menghadapi Athletic Bilbao.

Pelatih asal Jerman itu berencana menurunkannya bersama Pedri, meskipun Bernal akan tetap bermain di posisi gelandang bertahan pada Kamis ini, setelah penampilan kuatnya menghadapi Elche pada laga pembuka liga.

Pedri diperkirakan akan membentuk duet di lini tengah (dalam posisi double pivot) bersama Bernal, persis seperti yang ia lakukan di Stadion "Martinez Valero" menyusul cedera Gavi, yang akan absen pada laga malam ini.

Flick sebelumnya telah mengisyaratkan dalam konferensi pers yang digelar kemarin bahwa keikutsertaan Pedri turut memperbaiki kendali tim atas jalannya permainan, dan pemain asal Kepulauan Canary itu diperkirakan akan memulai pertandingan sebagai starter kali ini.

Adapun gelandang ketiga adalah Fermin Lopez, yang mencetak dua gol ke gawang Elche dan memulai musim dengan posisi lebih unggul dari Dani Olmo -yang bergabung ke tim di kemudian hari- dalam pilihan rotasi antarpemain.

Dalam konteks yang sama, lini pertahanan diliputi ketidakpastian, terutama di posisi bek kiri; sebab Flick mengejutkan semua orang dengan mengandalkan Xavi Espart menghadapi Elche, dan lulusan akademi klub itu menjadi kandidat kuat untuk kembali tampil sebagai starter.

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Pelatih tersebut memiliki dua opsi lain -yaitu Balde dan Cancelo- meski keduanya memulai dengan posisi yang secara relatif kurang diunggulkan. Alejandro telah menjadi pusat spekulasi transfer sepanjang hari-hari terakhir, dan meskipun keyakinan akan bertahannya semakin menguat, Flick tetap terus mendorongnya secara terbuka untuk meningkatkan level penampilannya dalam latihan.

Eric Garcia menjadi kandidat terkuat untuk memulai di posisi bek kanan, sementara Christensen dan Gerard Martin —yang membentuk duet utama di jantung pertahanan selama masa persiapan musim— tampaknya akan kembali memulai bersama di posisi yang sama.

Dalam konteks yang berkaitan, Flick kemarin menjelaskan situasi terkait Cubarsi, dengan menyebutkan bahwa ia lebih memilih untuk mengembalikannya bermain secara bertahap mengingat tekanan fisik besar yang dialami pada musim lalu.

Di lini serang, tampaknya dua dari tiga posisi telah dipastikan: Lamine di posisi sayap kanan dan Raphinha dalam peran "false nine". Yang masih menjadi pertanyaan adalah: siapa yang akan mengisi posisi sayap kiri?.

Untuk saat ini, Karim Adeyemi menjadi kandidat terkuat untuk tampil sebagai starter setelah penampilan istimewa yang ia tunjukkan melawan Elche; sebab pelatih menurunkannya di sisi kiri -meskipun pemain itu lebih terbiasa bermain di sisi kanan- dan pemain asal Jerman itu merespons dengan mencetak gol yang indah.

Adeyemi bersinar berkat kontribusi bertahannya, di mana ia memberikan dukungan berkelanjutan kepada Espart, dan itu bukanlah satu-satunya kabar baik bagi Flick; sebab Anthony Gordon menunjukkan kesiapan instan dan meninggalkan jejak dengan cepat melalui dua gol yang ia ciptakan dalam waktu singkat. Sebaliknya, penyerang muda asal Mesir, Hamza Abdelkarim, juga menantikan kesempatannya dari bangku cadangan.

Dengan demikian, susunan pemain yang diperkirakan untuk Barcelona menghadapi Bilbao adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Lini pertahanan: Eric Garcia, Christensen, Gerard Martin, Espart.

Lini tengah: Bernal, Pedri, Fermin Lopez.

Lini serang: Yamal, Adeyemi, Raphinha.