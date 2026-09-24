Dengan keterusterangannya yang khas dan tanpa basa-basi, Carlo Ancelotti berbicara apa adanya dalam ujian nyata pertamanya bersama timnas Brasil.

Beberapa jam sebelum dimulainya era baru bagi Selecao, pelatih asal Italia itu tak ragu membuat perbandingan mengejutkan antara dua bintang La Liga, dengan memuji winger Barcelona yang tengah bersinar, dan melontarkan penilaian keras terhadap winger Real Madrid, dalam pernyataan yang bakal menimbulkan kehebohan besar di Spanyol.

Carlo Ancelotti mengungkap gambaran timnas Brasil yang baru, dalam konferensi pers yang digelarnya di Townsville hari Kamis ini, jelang laga persahabatan yang dinanti melawan Australia besok Jumat, laga pertama Selecao setelah Piala Dunia.

Pelatih asal Italia itu mengungkap komposisi serangan menakutkan yang diperkirakan akan menjadi andalannya, yang menegaskan niatnya untuk menyuguhkan sepak bola menyerang murni, dengan susunan sebagai berikut: Hugo Souza di bawah mistar gawang, Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos di lini pertahanan, Danilo dan Bruno Guimaraes di lini tengah, serta kuartet penyerang berapi-api yang terdiri dari Estevao, Raphinha, Endrick, dan Vinicius Junior.

Pujian Istimewa untuk Raphinha

Ancelotti tak melewatkan kesempatan untuk memuji awal roket yang ditampilkan Raphinha bersama Barcelona musim ini, saat ia berubah menjadi salah satu senjata serangan terpenting Blaugrana.

Ancelotti mengatakan: "Raphinha tampil luar biasa di posisi yang bukan posisi alaminya, meski kini tampak begitu," merujuk pada kecemerlangannya di posisi false nine, posisi yang membuatnya mencetak 14 gol dan memberikan 3 assist hanya dalam 8 pertandingan, dengan angka-angka yang menegaskan transformasinya menjadi mesin gol yang tak berhenti.









Pesan Terus Terang untuk Vinicius

Sebaliknya, ucapan Ancelotti tentang Vinicius Junior, bintangnya yang terdahulu di Real Madrid, datang penuh dengan keterusterangan.

Pelatih asal Italia itu mengakui bahwa Vinicius tidak sedang berada di masa terbaiknya saat ini, dengan mengatakan: "Mungkin ia tidak sedang dalam kondisi terbaiknya saat ini, tetapi kami yakin keduanya akan menjadi pemain inti di masa depan."

Meski mengakui penurunan level Vinicius dibandingkan rekannya di timnas, Ancelotti menegaskan kepercayaan mutlaknya pada kemampuan duet itu untuk memimpin masa depan Brasil, dengan menekankan bahwa ia akan mengandalkan keduanya secara bersamaan sebagai pemain inti.

Stadion Queensland Country Bank akan menjadi panggung bagi gambaran nyata pertama Brasil versi Ancelotti, dengan duet yang menyatukan Vinicius dan Raphinha, didukung dua talenta kelas kakap yaitu Endrick dan Estevao, dalam serangan yang dirancang untuk menguji pertahanan Australia sejak menit pertama, dan membuktikan bahwa kepercayaan pelatih asal Italia itu pada para bintangnya bukan tanpa alasan.







