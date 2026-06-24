Apakah tim nasional Belanda lebih memilih untuk menghindari pertemuan dengan Singa Atlas di babak gugur Piala Dunia? Jawaban yang tegas dan jelas datang dari pelatihnya, Ronald Koeman, yang berpendapat bahwa ambisi untuk melaju ke babak-babak selanjutnya menuntut kesiapan menghadapi lawan mana pun, termasuk tim nasional Maroko yang tangguh.

Koman mengatakan, dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan timnas Tunisia pada putaran terakhir fase grup Piala Dunia, menanggapi pertanyaan langsung mengenai apakah ia lebih memilih menghindari pertandingan melawan Maroko atau tim nasional lain yang mungkin menjadi lawan: “Bagi saya, tidak ada bedanya.”

Pelatih veteran asal Belanda itu menambahkan: “Kami ingin melaju ke babak-babak selanjutnya di turnamen ini, kami menghormati semua lawan kami, siapa pun mereka, dan tidak takut pada siapa pun, karena kami yakin bahwa kami adalah tim yang kuat.”

Koman melanjutkan: “Kami yakin cara terbaik untuk menghadapi hal ini adalah dengan fokus pada setiap pertandingan satu per satu, dan bersiap untuk mengalahkan lawan mana pun yang kami hadapi.”

Pernyataan Koeman ini muncul menjelang pertandingan penentu timnas Belanda melawan Tunisia pada hari Kamis di Kansas City, dalam rangkaian pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Grup F.

Timnas Belanda saat ini berada di posisi kedua grup dengan raihan 4 poin, setelah bermain imbang 2-2 yang menegangkan melawan Jepang dan menghancurkan Swedia dengan skor 5-1.

Tim Oranye berbagi poin dengan Jepang (yang berada di posisi pertama berdasarkan selisih gol), sementara Swedia mengoleksi 3 poin di posisi ketiga, dan Tunisia secara resmi tersingkir dari turnamen ini setelah menelan dua kekalahan telak.

Maroko termasuk di antara tim-tim yang patut diperhitungkan di Piala Dunia ini, berkat perjalanan bersejarah mereka di edisi sebelumnya serta perpaduan antara pengalaman dan pemain muda yang dimiliki “Singa Atlas” saat ini, sehingga setiap kemungkinan pertemuan antara Maroko dan Belanda di babak 16 besar akan menjadi peristiwa sepak bola yang mendebarkan dan dinantikan oleh para penggemar.

Dengan semangat yang penuh keyakinan ini, Koeman berusaha menyampaikan pesan yang jelas kepada para pemainnya maupun para pesaing: Belanda siap menghadapi tantangan, terlepas dari siapa pun lawannya.