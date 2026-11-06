Bagaimana dengan Kiwior? Arteta: Saka Keluar dari Rencana Kami untuk Beberapa Pekan

Pukulan telak baru kembali diterima Arsenal, setelah pelatih asal Spanyol Mikel Arteta memastikan bahwa bintang utamanya, Bukayo Saka, akan absen dari lapangan untuk beberapa pekan ke depan, sehingga memperpanjang rentetan cedera yang terus menghantui klub London itu pada momen krusial di musim ini.

Arteta mengatakan, dalam konferensi pers yang digelar hari Jumat ini, menjelang laga melawan Hull City besok Sabtu di Liga Primer Inggris, bahwa Saka belum pulih dari cedera yang dialaminya pada otot kuadrisep paha saat menghadapi Bayern Munich di Liga Champions Eropa bulan lalu.

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan: "Kita bicara soal pekan, mari kita tunggu dan lihat, setelah jeda internasional ia akan mulai kembali ke lapangan. Namun sayangnya ia akan absen untuk sementara waktu."

Dengan demikian, dipastikan Saka akan absen dari dua pertandingan timnas Inggris di UEFA Nations League melawan Kroasia dan Spanyol bulan ini, demi menuntaskan program pengobatan dan rehabilitasinya jauh dari segala tekanan.

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Arteta menjelaskan bahwa ia tidak ingin terlalu menekan tim medis Arsenal untuk mempercepat kembalinya sang pemain, dengan menegaskan bahwa prioritasnya adalah pemulihan sepenuhnya sebelum kembali berkompetisi.

Di sisi lain, Arteta membawa kabar yang relatif melegakan terkait bek timnya, Ezri Konsa, yang meninggalkan lapangan akibat nyeri pada lutut saat kemenangan 2-1 atas Slavia Praha di Liga Champions Eropa Rabu lalu.

Arteta menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Konsa merasa lebih baik, kami menunggu penilaian kondisinya secara final sebelum memastikan keikutsertaannya pada pertandingan-pertandingan mendatang."