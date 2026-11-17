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Gerard Pique tidak tinggal diam menyikapi keputusan yang mengguncang sepak bola Spanyol. Ia justru melontarkan pernyataan keras yang menyerang Komite Kompetisi dan menyebut skorsing 12 pertandingan untuk kiper Jesus Owono sebagai hukuman yang kejam dan tidak adil, setelah insiden tragis yang merenggut nyawa penyerang Tenerife, Jesus de Miguel.

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Di saat duka masih menyelimuti semua pihak, mantan bintang Barcelona itu memilih untuk berbicara dengan sepenuhnya terus terang. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan sebuah kecelakaan, dan menghukum sang kiper sekeras itu sama artinya dengan meminta pertanggungjawabannya atas akibat yang bukan tanggung jawabnya.

Pernyataan Pique memicu perdebatan luas di Spanyol, antara pihak yang menilai bahwa perlindungan terhadap nyawa pemain menuntut hukuman yang memberi efek jera apa pun niatnya, dan pihak yang sependapat dengannya bahwa keadilan sejati tidak menghukum pemain atas takdir, melainkan atas apa yang dilakukannya di lapangan.

Seperti dikutip radio Spanyol "COPE", Pique menilai hukuman tersebut "membebankan kepada Jesus tanggung jawab atas akibat yang bukan tanggung jawabnya". Ia menekankan bahwa inti keadilan dalam sepak bola semestinya adalah menilai tindakan itu sendiri, bukan menilai akibat tragisnya.

"Saya rasa hukuman seharusnya dijatuhkan atas tindakannya, bukan atas akibatnya," kata Pique. Ia menegaskan bahwa banyak pelaku sepak bola profesional, baik pemain maupun pelatih, menyebut insiden tersebut sebagai "kecelakaan" yang tidak bisa dianggap sebagai kesengajaan atau kecerobohan yang layak diganjar hukuman maksimal.

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Untuk menggambarkan apa yang ia anggap sebagai standar ganda yang nyata, Pique mencontohkan insiden serupa yang terjadi pada akhir pekan yang sama di stadion Albacete, ketika Corbas menghantam kepala Cuadri, pemain Sabadell, dalam situasi yang sangat mirip.

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Dalam kasus itu, karena tidak ada cedera yang berakibat fatal, komite hanya menjatuhkan hukuman tiga pertandingan. Hal inilah yang membuat Pique bertanya-tanya: bagaimana bisa tindakan yang sama dihukum 3 pertandingan di satu tempat dan 12 pertandingan di tempat lain, padahal satu-satunya perbedaan adalah akibat tragis yang tidak diinginkan siapa pun?

Pique tidak hanya berbicara secara teori. Ia juga mengenang pengalaman pribadi yang menyakitkan untuk memperkuat pendapatnya, yakni saat ia bertabrakan dengan mantan kipernya, Victor Valdes, dalam laga semifinal Liga Champions 2012 melawan Chelsea.

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"Dua tubuh bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah yang berlawanan, keduanya sama-sama mengejar bola, lalu tiba-tiba bertabrakan, dan cedera salah satunya selalu lebih parah dibanding yang lain," ujar Pique.

Ia menjelaskan bahwa dirinya kehilangan kesadaran akibat benturan tersebut dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun, Valdes sama sekali tidak dianggap bertanggung jawab atas cederanya, dan tidak ada yang menuntut agar ia dihukum, karena semua orang saat itu memahami bahwa kejadian tersebut adalah kecelakaan dalam permainan yang mengandalkan kecepatan dan kekuatan.

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"Menjatuhkan hukuman maksimal kepada Jesus Owono menempatkannya dalam posisi yang tidak adil, karena dia tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi," tambahnya.

Pique juga mengungkapkan dampak emosional mendalam yang ditinggalkan insiden itu bagi tim. Ia menegaskan bahwa dirinya berada di Tenerife saat kejadian dan menyaksikan langsung betapa besar keterkejutan yang dialami para pemain.

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"Ketika saya turun ke ruang ganti dan melihat reaksi para pemain kami, saya sadar bahwa ini adalah dampak yang akan membekas pada kami seumur hidup," ujar mantan bintang Barcelona itu menutup pernyataannya. Ia menegaskan bahwa insiden tersebut benar-benar sebuah kecelakaan, dan Owono sendiri kini tengah menjalani salah satu masa tersulit dalam hidupnya.