Pelatih Barcelona asal Jerman, Hans Flick, mengumumkan skuad timnya untuk menghadapi Feyenoord, malam ini Rabu, di Stadion Camp Nou, dalam laga pertama babak pertama Liga Champions Eropa.

Skuad tersebut diperkuat kekuatan utama Barca yang diwakili oleh Lamine Yamal, Raphinha, dan Fermin Lopez, di samping duo lini tengah Pedri dan Rodri.

Flick juga memutuskan memanggil penyerang muda asal Mesir, Hamza Abdelkarim, ke dalam skuad utama Blaugrana di Liga Champions Eropa, setelah ia masuk dalam skuad Barca pada beberapa laga La Liga sebelumnya, di mana ia bermain selama beberapa menit dalam pertandingan melawan Rayo Vallecano.

Sementara itu, Eric Garcia dicoret karena hukuman larangan bermain, di samping dua pemain yang cedera, Frenkie de Jong dan Ronald Araujo.

Berikut daftar lengkap skuad Barcelona:

Penjaga gawang: Joan Garcia, Szczesny, Livakovic.

Lini belakang: Cancelo, Balde, Cubarsi, Espart, Christensen, Martin, Kounde.

Lini tengah: Frenas, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Rodri, Olmo, Bernal.

Lini depan: Yamal, Jesus, Raphinha, Gordon, Ademi, Hamza Abdelkarim.







