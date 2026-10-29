Laga perpisahan bintang Argentina Carlos Tevez tak lagi sekadar pertandingan pensiun, melainkan telah berubah menjadi peristiwa sepak bola bersejarah yang mungkin menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Setelah Tevez memastikan kehadiran Lionel Messi, dan sebelum pengumuman resmi tentang kejutan Cristiano Ronaldo, situs Argentina "Infobae" mengungkap daftar pertama yang mencengangkan berisi para tamu acara perpisahan "El Apache" yang dijadwalkan pada Minggu 20 Desember di Stadion La Bombonera.

Acara yang bertajuk "Dari pemungut bola menjadi legenda" ini tak hanya akan menjadi sebuah pertandingan, melainkan juga konser musik akbar dengan partisipasi para bintang yang dipilih langsung oleh Tevez, seperti La Mona Jiménez dan Pablo Lescano.

Messi di barisan depan, legenda Boca kembali

Dalam wawancara dengan Rio Ferdinand, Tevez sendiri memastikan kehadiran sahabat terbaiknya Juan Román Riquelme, bersama Lionel Messi yang bermain di sisinya di timnas Argentina sejak penampilan perdananya pada 2005 hingga era Tata Martino.

Ia juga memastikan kembalinya legenda Boca Juniors peraih Piala Interkontinental 2003 yang akan dipimpin oleh pelatih legendaris Carlos Bianchi, di antaranya: Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, dan Diego Cagna, selain nama-nama yang dinantikan seperti Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado, Roberto Abbondanzieri, Daniele De Rossi, Fernando Gago, dan Leandro Paredes.

Para sahabat Argentina dan bintang dunia

Di sisi timnas Argentina, kehadiran mereka telah dipastikan, yaitu: Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, dan Gabriel Batistuta, dengan menanti nama-nama besar lainnya seperti Higuaín, Mascherano, Di María, Maxi Rodríguez, dan Lavezzi.

Adapun di kancah internasional, Tevez telah memastikan dua kiper berkelas legendaris: pemain Italia Gianluigi Buffon rekannya di Juventus, dan pemain Belanda Edwin van der Sar mantan kiper Manchester United, selain Arturo Vidal dan Patrice Evra salah satu sahabat terdekatnya di dunia sepak bola.

Tim "Para Sahabat Tevez" atau "Sisa Dunia" akan dipimpin oleh pelatih Italia Roberto Mancini, menghadapi legenda Boca.

Akankah Messi dan Ronaldo bermain bersama untuk pertama kalinya?

Seluruh perhatian kini tertuju pada nama terakhir. Tevez mengatakannya dengan jelas: "Saya akan mengundang Cristiano sendiri."

Ronaldo akan mengakhiri musimnya bersama Al Nassr Saudi pada 14 Desember, dan tidak akan kembali ke kompetisi resmi hingga Februari 2026 di Liga Champions Asia, sehingga kehadirannya memungkinkan. Adapun Messi, berharap sudah menuntaskan final Liga Amerika bersama Inter Miami yang dijadwalkan pada 18 Desember.

Dan jika keajaiban itu terjadi, maka inilah kali pertama dalam sejarah Messi dan Ronaldo bermain dalam tim yang sama, setelah keduanya hanya bertemu dengan timnas masing-masing negara sebanyak dua kali, dan satu kali pada musim Riyadh 2023 ketika Paris Saint-Germain mengalahkan tim bintang Al Nassr dan Al Hilal yang dipimpin Ronaldo dengan skor 5-4.

Tiket diperkirakan akan dijual dalam waktu dekat, dengan konfirmasi nama-nama dunia lainnya yang dinantikan seperti Pirlo, Chiellini, Pogba, Park Ji-sung, Rooney, Scholes, Ferdinand, bahkan bintang-bintang dari cabang olahraga lain seperti Juan Martín del Potro dan pembalap Formula 1 Franco Colapinto.