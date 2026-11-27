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Ini bukan lagi sekadar isyarat atau harapan, melainkan sudah menjadi tuntutan resmi dan terang-terangan. Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, memutuskan untuk bertindak tegas dan meminta manajemen klub segera bergerak di bursa transfer musim dingin demi menyelamatkan musim tim sebelum lepas kendali.

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Pesan pelatih asal Argentina itu dalam konferensi pers pada Jumat sangat jelas dan tidak bisa ditafsirkan lain: "Jelas bahwa kami perlu memperkuat tim." Kata-katanya singkat, tetapi bergema luas di lingkungan klub dan memicu berbagai spekulasi tentang apa yang akan terjadi pada Januari mendatang.

Jurnalis Spanyol Miguel Martin Talavera, saat berbicara di radio "Cadena SER", mengungkap rincian rencana baru yang disusun Atletico Madrid untuk memperkuat skuadnya. Rencana tersebut telah disepakati antara Simeone dan direktur olahraga Mateu Alemany.

Talavera menjelaskan bahwa Simeone telah berbicara dengan Alemany sebelum mengumumkan kebutuhannya secara terbuka. Hubungan keduanya sangat baik, dan ada kesepakatan penuh mengenai prioritas di bursa transfer musim dingin.

Menurut informasi tersebut, Atletico Madrid telah menetapkan tiga posisi utama yang akan diperkuat pada Januari, dimulai dari posisi bek kiri yang saat ini dianggap Simeone sebagai prioritas tertinggi.

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"Posisi bek kiri menjadi prioritas, dan kami juga mencari seorang bek lain yang mampu bermain sebagai bek kanan untuk memberi waktu istirahat bagi Marcos Llorente serta mendukung Pubill di jantung pertahanan," kata Talavera.

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Ia menambahkan: "Lalu ada kebutuhan yang jelas akan seorang winger serang di sisi lapangan, pemain yang mampu membuat perbedaan di sepertiga akhir lapangan serta memberi tim kecepatan dan solusi serangan yang berbeda."

Rencana ambisius ini tidak hanya berarti kedatangan pemain baru, tetapi juga membuka jalan bagi kepergian sejumlah nama yang tidak mendapatkan kesempatan penuh selama paruh pertama musim.

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Pemain seperti Arnau Ortiz dan Obed Vargas, yang hanya sedikit bermain, kemungkinan besar akan meninggalkan klub pada Januari untuk mencari menit bermain lebih banyak di klub lain.

Seorang pemain inti juga berpeluang pergi, yang dapat memicu rentetan kepergian dan menciptakan kebutuhan baru di dalam tim. Hal inilah yang membuat manajemen Atletico menangani masalah ini dengan sangat hati-hati.

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Terkait hal tersebut, Kiko Narvaez menilai bahwa "kasus Julian" sudah benar-benar selesai. "Itu tidak lagi menjadi persoalan karena ia akan berkontribusi, akan bekerja keras, dan mendapat dukungan ruang ganti," ujarnya.

Langkah Simeone ini muncul setelah rentetan cedera belakangan ini sangat melemahkan skuad Atletico Madrid. Alexander Sorloth menjadi pemain terbaru yang masuk daftar cedera dan bisa absen hingga Natal.

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Cedera yang dialami Ademola Lookman dan Cuti Romero sebelumnya telah menjadi pukulan berat bagi tim dan memaksa staf pelatih mencari solusi cepat di bursa transfer, terutama di tengah padatnya jadwal pertandingan di LaLiga dan Liga Champions.