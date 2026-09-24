Di saat seluruh dunia membicarakan gaji fantastis Cristiano Ronaldo ketika pindah ke Al Nassr Saudi, seorang mantan rekan setimnya mengungkap sisi lain dari sang legenda Portugal, sekaligus sebuah gestur kemanusiaan menentukan yang menyelamatkan para pemain tim dari krisis keuangan yang mencekik, dan menegaskan mengapa roket dari Madeira itu tetap menjadi pemimpin di dalam maupun di luar lapangan.

Bek Spanyol Álvaro González, mantan bintang klub Espanyol dan Villarreal serta rekan setim Cristiano Ronaldo pada musim pertamanya mengenakan seragam Al Nassr, mengungkap kisah menakjubkan yang mengiringi kedatangan bintang Portugal itu ke Riyadh pada Januari 2023 dari Manchester United.

González, yang lebih dulu bergabung dengan klub milik Dana Investasi Publik Saudi itu sebelum Ronaldo, menceritakan penderitaan dirinya dan sejumlah rekan lain pada periode tersebut, dalam sebuah kisah yang sepenuhnya bertolak belakang dengan citra soal kekayaan berlimpah klub-klub Saudi.

Bek Spanyol itu berkata, dalam pernyataan mengejutkan yang disampaikan radio Spanyol "Cadena COPE": "Saya tinggal di Saudi selama enam bulan tanpa gaji, enam bulan pertama saya di sana, di klub terbaik di negara itu bersama Al Hilal."

Ia melanjutkan: "Anda bisa menyaksikan 70 ribu penonton dalam satu pertandingan. Saya tidak khawatir karena saya sudah bermain sepak bola selama 14 tahun dan sudah menabung sejumlah uang, tetapi saya pergi ke sana untuk mendapatkan uang."

Ia menambahkan bahwa situasi sulit ini berlangsung hingga kedatangan Ronaldo, yang langsung mengetahui adanya krisis tersebut, lalu turun tangan dengan cara yang sebenarnya bukan kewajibannya, namun mencerminkan kepribadiannya sebagai seorang pemimpin.

Campur tangan menentukan dari sang Don

González menjelaskan bahwa solusi atas krisis itu datang berkat sikap tegas yang diambil Cristiano Ronaldo terhadap manajemen klub dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pendanaan transfer tersebut.

Ia berkata: "Ronaldo mengetahui hal itu. Pemerintah akan membayar gajinya, dan itu bukan jumlah yang sedikit seperti yang Anda tahu, maka ia berkata bahwa dengan gaji pertama, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membayar gaji para pemain."

Ia melanjutkan sambil mengungkap secara persis apa yang dikatakan bintang Portugal itu: "Sebagian dari kami belum menerima gaji, bukan kami semua, lalu Cristiano berkata secara harfiah: (Sampai orang-orang ini mendapatkan gaji mereka, saya tidak akan menerima apa pun), ia tidak berkewajiban melakukan itu, tetapi Cristiano melakukannya."

Kesaksian ini datang untuk mengungkap sisi yang tidak diketahui dari balik layar transfer bersejarah Ronaldo ke Liga Saudi, yang bukan sekadar sebuah kesepakatan olahraga, melainkan titik balik yang, menurut penuturan rekan setimnya, menyelamatkan stabilitas ruang ganti seluruh tim, di saat semua perhatian tertuju pada jutaan yang akan dibayarkan hanya untuk bintang Portugal itu seorang.

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