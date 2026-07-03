Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia setelah undian? Panduan tentang penjualan kembali resmi, tempat membeli, dan lainnya

Meskipun menonton Piala Dunia FIFA 2026 musim panas ini di televisi memang mendebarkan, pengalaman itu tak sebanding dengan duduk langsung di salah satu stadion berteknologi mutakhir, menyaksikan pertandingan berlangsung tepat di depan mata Anda.

Jika Anda melewatkan kesempatan untuk mendapatkan tiket pertandingan selama berbagai fase undian yang telah berlangsung sejak September 2025, tak perlu berkecil hati, karena peluit akhir belum berbunyi.

Sementara ribuan penggemar memusatkan perhatian mereka untuk mendapatkan tiket pertandingan yang sangat diminati ini, yang lain mencari cara alternatif untuk menikmati turnamen ini sepenuhnya dari rumah.

Biarkan GOAL menjadi panduan Anda untuk semua informasi terbaru seputar tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara membelinya, berapa harganya, bagaimana proses penjualan kembali resmi berlangsung, dan banyak lagi.

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Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia FIFA setelah undian?

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub.

Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara. Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area, dan Seattle

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: