Bagaimana Cara Kerja Piala Dunia FIFA? Penjelasan Mengenai Format, Tahapan, dan Aturan

Piala Dunia FIFA adalah turnamen sepak bola yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali untuk menentukan tim nasional terbaik di dunia. Argentina saat ini memegang gelar juara dunia setelah mengalahkan Prancis di final 2022.

Tim dapat memastikan tempat di putaran final Piala Dunia dengan lolos melalui turnamen kualifikasi di salah satu dari enam wilayah berikut yang ditetapkan oleh FIFA:

AFC (Asia)

CAF (Afrika)

CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, dan Karibia)

CONMEBOL (Amerika Selatan)

OFC (Oseania)

UEFA (Eropa)

Piala Dunia edisi berikutnya akan diselenggarakan pada tahun 2026 di Amerika Utara, Meksiko, dan Kanada mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kompetisi tersebut bahwa tiga negara akan menjadi tuan rumah turnamen ini.

Ini bukan satu-satunya perubahan besar yang dinantikan para penggemar menjelang dimulainya turnamen. Piala Dunia juga telah diperluas menjadi 48 tim untuk tahun 2026 - 16 tim lebih banyak daripada edisi sebelumnya di Qatar 2022 – yang berarti total 104 pertandingan akan dimainkan.

Bagaimana format Piala Dunia?

Piala Dunia dimulai dengan babak penyisihan grup yang melibatkan semua 48 tim. Undian babak penyisihan grup dilakukan pada Desember 2025 dan membentuk 12 grup yang masing-masing terdiri dari empat tim. Semua tim akan bertanding melawan tiga negara lain di grupnya masing-masing sekali dalam sistem round-robin.

Sebanyak 32 tim kemudian akan maju ke babak gugur ketika format turnamen beralih ke pertandingan sistem gugur. Format ini berlanjut hingga final di mana pemenang pertandingan terakhir akan dinobatkan sebagai juara dunia.

Bagaimana cara kerja babak penyisihan grup di Piala Dunia?

Setiap tim akan memainkan tiga pertandingan pada fase grup, dengan menghadapi setiap tim lain di grupnya masing-masing satu kali. Setiap pertandingan berlangsung selama 90 menit, yang dibagi menjadi dua babak masing-masing 45 menit.

Tim akan mendapatkan tiga poin untuk kemenangan, satu poin untuk hasil imbang, dan nol poin untuk kekalahan. Gol juga penting karena selisih gol (perbedaan antara jumlah gol yang dicetak dan kebobolan oleh setiap tim) dapat berperan dalam menentukan posisi akhir di grup.

Dua tim teratas di grup akan otomatis lolos ke babak gugur turnamen. Delapan tim yang berada di posisi ketiga, berdasarkan poin dan selisih gol, juga akan bergabung dengan 12 juara dan runner-up grup untuk maju ke babak 32 besar.

Apa yang terjadi jika tim memiliki poin yang sama di babak grup?

Jika tim-tim memiliki poin yang sama di babak grup, maka serangkaian tujuh kriteria penentuan peringkat akan digunakan untuk menentukan posisi akhir di klasemen.

Jumlah poin terbanyak yang diraih dalam pertandingan grup yang dimainkan antara tim-tim yang terlibat. Selisih gol terbaik (selisih antara gol yang dicetak dan gol yang kebobolan) dalam pertandingan grup yang dimainkan antara tim-tim yang terlibat. Jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam pertandingan grup yang dimainkan antara tim-tim yang bersangkutan Selisih gol terbaik dalam ketiga pertandingan fase grup. Jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam ketiga pertandingan fase grup. Skor 'fair play' tertinggi dalam ketiga pertandingan grup Berdasarkan peringkat dunia FIFA

Apa yang terjadi pada babak gugur Piala Dunia?

Setelah fase grup, turnamen berlanjut ke sistem gugur langsung untuk babak 32 besar, babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final.

Pada Piala Dunia 2026, babak gugur akan dimulai pada 28 Juni, dengan tim-tim yang lolos dari babak penyisihan grup akan bertanding di babak 32 besar. Tim-tim tersebut akan bertanding dalam sistem gugur hingga mencapai final.

Pertandingan akan kembali berlangsung selama 90 menit, tetapi jika skor imbang, akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu – yang terdiri dari dua babak masing-masing 15 menit. Jika skor masih imbang setelah perpanjangan waktu, adu penalti akan menentukan pemenangnya.

Bagaimana cara memenangkan adu penalti?

Dalam adu penalti, kedua tim awalnya melakukan lima tendangan dan bergantian urutannya (ABAB). Tim yang mencetak gol terbanyak, memenangkan adu penalti.

Tim juga bisa menang jika salah satu pihak telah mencetak lebih banyak tendangan penalti yang berhasil daripada yang bisa dicapai pihak lain dengan tendangan yang tersisa.

Jika kedua tim mencetak kelima tendangan penalti awal mereka, adu penalti berlanjut hingga satu tim gagal dan tim lain mencetak gol pada putaran yang sama. Ini dikenal sebagai sudden death.

Format Piala Dunia sebelumnya

Piala Dunia tidak asing dengan perubahan dan telah berkembang pesat sejak kompetisi ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930.