Pria 47 tahun itu mengenang sebuah kejadian dari masanya sebagai asisten pelatih bagi pelatih Bayern saat ini, Vincent Kompany, di FC Burnley. Dalam sebuah perjalanan pada pramusim ke ibu kota Portugal, Bellamy mengalami dari dalam bus tim bagaimana bandara setempat ditutup total akibat pengamanan besar-besaran.

Para penumpang dan staf pendamping awalnya menduga ada situasi ancaman serius. Namun, tak lama kemudian terungkap bahwa pengerahan aparat kepolisian dan penutupan area itu semata-mata ditujukan untuk melindungi Cristiano Ronaldo.

"Saat kami tiba di bandara, polisi ada di mana-mana. Bandara benar-benar ditutup," kata Bellamy. "Kami datang dari Burnley dan diperlakukan sedikit seperti VIP. Kami duduk di bus perjalanan yang kami sewa, tetapi tetap harus melewati jalur tertentu menuju bandara."

Mantan pemain Premier League itu melanjutkan: "Di mana-mana ada barisan polisi dan mobil polisi. Kami berpikir: Sesuatu telah terjadi, pasti ada peringatan di sini. Semuanya ditutup. Orang-orang di terminal, pokoknya semuanya. Kami tidak bisa turun dari bus dan harus menunggu - kami mengira ini pelanggaran keamanan atau semacamnya."

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FC Burnley harus menunggu: Cristiano Ronaldo berjalan melewati bandara yang ditutup

Setelah sekitar seperempat jam menunggu, situasi itu akhirnya menjadi jelas bagi para penumpang bus. "Kami terjebak di dalam bus selama sepuluh, 15 menit dan tiba-tiba mobil ini muncul. Mobil itu parkir, seorang pria turun, pergi ke bagasi, mengambil ransel. Lalu orang lain turun dan memanggul ransel itu - dan siapa dia? Ronaldo."

Bellamy menambahkan: "Dia berjalan sendirian, polisi ada di mana-mana, dan bandara Lisbon ditutup. Bahkan para polisi juga mengambil foto. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggunya."

Dampak dari kemunculan itu pada tim Burnley bertahan lama. "Itu adalah jalan santai paling keren yang pernah saya lihat selama satu menit penuh. Kami semua duduk di bus dan tak bisa berkata-kata. Semua orang yang sebelumnya mengeluh langsung diam. Itu seperti seorang presiden," kata pria Wales itu. "Bagaimana mungkin seseorang bisa melumpuhkan seluruh bandara? Saya bahkan tidak akan bisa membawa komputer saya melewati bea cukai di bandara Cardiff. Apa yang baru saja saya lihat? Saya menceritakan kisah ini karena orang ini memang sebesar itu. Itu benar-benar cuma Wow. Saya sangat senang bisa mengalami momen ini, karena dia lebih dari sekadar superstar."

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Berapa banyak caps yang sudah dijalani Cristiano Ronaldo untuk Portugal?

Bellamy dan Ronaldo terakhir kali saling berhadapan di lapangan saat masih aktif bermain pada Oktober 2008. Ketika itu, Ronaldo mencetak dua gol untuk Manchester United dalam kemenangan 2-0 atas West Ham United, klub tempat Bellamy terikat kontrak. Pada Kamis malam, sang pelatih kini kembali bertemu dengan penyerang Al-Nassr yang kini berusia 41 tahun itu, yang menjalani laga internasional ke-234-nya dan telah bermain untuk Selecao selama 24 tahun. Portugal memenangkan duel itu dengan 1-0, sementara Ronaldo menyia-nyiakan satu peluang besar.

Meski usianya sudah tidak muda lagi, Bellamy mengaku tidak terlalu terkejut dengan level permainan peraih lima Ballon d'Or tersebut yang masih terjaga. Ronaldo pada musim panas mengatakan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen besar terakhirnya. Namun, waktu pasti kapan ia akan mengakhiri kariernya masih belum ditentukan.

"Saya tidak terkejut bahwa dia masih bermain dengan profesionalisme yang selalu dia tunjukkan," kata Bellamy. "Itu juga karena dia sangat cerdas: dia tahu bagaimana menghemat diri, dia tahu bahwa dia tidak boleh membuang energinya pada waktu-waktu tertentu dan dia masih memiliki insting menembak ke gawang - dan itu tidak pernah hilang. Kita tidak hanya berbicara tentang salah satu pemain terbesar dari generasi kita, tetapi dari semua generasi, jika melihat apa yang sudah dia capai."