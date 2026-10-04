Dalam sepakbola modern, kehebatan sebuah klub tidak diukur dari besarnya pengeluaran, melainkan dari kemampuannya melihat apa yang tidak dilihat orang lain, lalu bergerak lebih dulu sebelum mereka. Hal itu tergambar jelas dalam kisah Michael Olise bersama Bayern Munich.

Pemain yang meninggalkan Crystal Palace dua tahun lalu itu kini menjadi pemain dengan nilai tertinggi di Bundesliga (180 juta euro menurut Transfermarkt). Sebaliknya, klub-klub besar Inggris tampak seperti menyaksikan dari kejauhan sebuah peluang yang sebenarnya ada dalam genggaman mereka.

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Ironisnya, Olise sepenuhnya merupakan produk lingkungan sepakbola Inggris. Ia lahir di London, berpindah-pindah antara akademi Arsenal, Chelsea, dan Manchester City, serta bersinar hanya beberapa mil dari stadion-stadion mereka. Meski demikian, tidak satu pun dari klub-klub itu berhasil mempertahankan atau merekrutnya kembali.

Chelsea adalah yang paling dekat, namun gagal mendapatkannya dua kali. Pada musim panas 2023, mereka mengaktifkan klausul pelepasan senilai 35 juta pound sterling, tetapi gagal, menurut pengungkapan pakar Duncan Castles, karena mereka tidak mengikuti prosedur hukum yang benar. Alhasil, sang pemain menandatangani kontrak baru dengan Palace.

Pada tahun berikutnya klub asal London itu kembali datang, tetapi lantas mundur karena biayanya. Adapun Manchester United, sang pemain tetap menjadi incaran dua manajemen Manchester United yang berurutan, tanpa kekaguman itu berubah menjadi keputusan, sementara Newcastle keluar dari persaingan karena alasan finansial.

Taruhan yang Menguntungkan

Di sisi lain, Bayern bergerak dengan penuh keyakinan. Mereka adalah satu-satunya pihak yang siap memenuhi tuntutan sang pemain dan klubnya, serta membayar hingga 60 juta euro. Namun uang bukanlah penentu. Menurut surat kabar Inggris "Telegraph", Olise memilih Bayern demi Liga Champions, dan setelah pembicaraan awal dengan pelatih Vincent Kompany yang berhasil meyakinkannya dengan visinya.

Di balik transfer ini berdiri dua direktur olahraga klub Bavaria tersebut, Max Eberl dan Christoph Freund. Dan mungkin yang paling merangkum filosofi Bayern Munich adalah pengakuan presiden kehormatan, Uli Hoeness, bahwa ia sama sekali tidak mengenal pemain Prancis itu, dan bahwa klub memberikan kepercayaan penuh kepada para pejabat olahraganya.

Hasilnya pun datang untuk menegaskan kemenangan taruhan Bayern Munich: 111 pertandingan, 45 gol, dan 47 assist. Semua itu dari seorang pemain yang belum pernah bermain satu laga pun bersama timnas senior Prancis, atau di Liga Champions, saat ia pindah ke juara rekor Bundesliga tersebut. Namun Olise bukanlah keberuntungan semata, melainkan buah dari sebuah sistem yang tahu apa yang diinginkannya, dan menguasai seni memburu bakat dengan sangat baik.



