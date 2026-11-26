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Jurnalis Walid Al-Faraj membuka pembahasan soal masa depan pelatih asal Belanda Marino Pusic, pelatih kepala Al-Ahli Saudi, di tengah krisis teknis yang dialami tim dan makin kuatnya desakan agar ia hengkang. Namun, ada kendala finansial berupa klausul penalti yang besar dalam kontraknya, yang membuat keputusan pemecatan akan memakan biaya besar bagi kas klub.

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Dalam salah satu episode program "Rotana Sport Ma'a Walid", Al-Faraj memicu diskusi panas dengan para tamunya mengenai cara-cara yang bisa ditempuh manajemen klub untuk menyingkirkan pelatih yang terikat kontrak dengan klausul penalti tinggi tanpa harus membayar seluruh nilai kompensasi. Ia pun bertanya: "Bagaimana cara membuat pelatih yang punya klausul penalti besar tidak betah dan memilih pergi?"

Skenario yang Mungkin Terjadi

Pengamat sepak bola Tawfiq Tounsi memaparkan gambaran tentang cara manajemen dapat menangani situasi semacam ini. Menurutnya, ada dua kemungkinan arah. Yang pertama adalah memberikan tekanan tidak langsung kepada pelatih dengan memperbanyak campur tangan direktur olahraga dalam detail pekerjaan dan keputusan teknisnya.

Tounsi menjelaskan bahwa jika pelatih terus-menerus dipersoalkan terkait pilihan dan detail pekerjaannya, ia bisa merasa tidak nyaman dan mungkin memutuskan pergi atas kemauannya sendiri. Dengan begitu, klub tidak perlu memecatnya dan menanggung beban finansial akibat pemutusan kontrak.

Skenario kedua adalah membuka negosiasi langsung dengan pelatih untuk mencapai penyelesaian finansial secara damai. Dalam skema ini, kedua pihak sepakat mengakhiri hubungan kontrak dengan imbalan sejumlah uang yang memuaskan keduanya, sehingga klub terhindar dari kewajiban membayar seluruh nilai klausul penalti.

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Serangan terhadap Manajemen Al-Ahli

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Sebaliknya, pengamat sepak bola Nasser Al-Huwaidi mengambil sikap keras terhadap cara klub Al-Ahli menangani persoalan ini. Ia melontarkan kritik kepada para petinggi klub dan menyebut situasi yang terjadi di internal klub saat ini "memalukan".

Al-Huwaidi menegaskan bahwa pelatih yang sekarang adalah "yang terbesar di liga" dari segi kualitas teknis dan pengalaman. Ia menilai manajemen Al-Ahli bertanggung jawab atas kondisi tim saat ini, termasuk ketegangan dan menurunnya hasil pertandingan, alih-alih menciptakan stabilitas dan suasana yang kondusif bagi staf pelatih.

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Ia juga menekankan bahwa Al-Ahli dan para pendukungnya layak mendapatkan dukungan manajemen yang lebih besar serta upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi tim, alih-alih terlibat dalam konflik sampingan yang justru memperumit situasi pada musim ini.

Diskusi tersebut memicu reaksi luas dari para pendukung Al-Ahli di media sosial. Pendapat terbelah antara mereka yang mendukung kritik Al-Huwaidi dan menuntut stabilitas serta dukungan bagi sang pelatih, dan mereka yang menilai krisis teknis dan manajerial ini harus segera diatasi agar tim bisa kembali menemukan keseimbangannya sebelum terlambat.