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Pernyataan Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, mengenai absennya Cristiano Ronaldo, membuka pintu baru bagi perdebatan, setelah jurnalis Inggris Piers Morgan ikut campur dalam krisis tersebut dan melancarkan serangan langsung kepada pelatih asal Portugal itu, menyusul kekalahan telak dari Denmark dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang digelar di Kota Braga.

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Peristiwa ini bermula saat konferensi pers yang digelar usai laga, ketika Jesus ditanya tentang seberapa besar ia merindukan Ronaldo, kapten timnas sekaligus penyerang Al Nassr Saudi, di tengah absennya sang pemain dari skuad Portugal. Pelatih berusia 72 tahun itu menjawab dengan nada sarkastis, "Merindukannya? Bagaimana bisa? Ia sudah tidak lagi bersama timnas, kecuali kalau ia datang ke sini untuk menemani saya."

Jawaban Jesus itu datang setelah timnas Portugal menelan kekalahan pahit dari Denmark, dalam sebuah pertandingan di mana mereka gagal mengimbangi lawannya, sehingga Piers Morgan memanfaatkan pernyataan tersebut untuk melontarkan kritik tajam kepada sang pelatih, dengan berpijak pada hasil akhir yang menutup pertandingan.

Morgan membalas pernyataan Jesus

Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengutip pernyataan pelatih Portugal itu melalui akun resminya di platform «X», sehingga memperoleh respons luas, sebelum Morgan turut berkomentar atas unggahan tersebut dengan menyerang Jesus karena caranya berbicara tentang absennya Ronaldo.

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Tokoh media Inggris itu menulis, "Badut ini juga tidak akan bersama timnas jika Portugal terus-menerus menelan kekalahan seperti yang terjadi hari Sabtu ini," dalam sindiran langsung terhadap kekalahan dari Denmark, dan kritik yang jelas kepada pelatih Portugal usai pernyataannya mengenai kapten timnas.

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Komentar Morgan tidak hanya sebatas keberatan atas cara Jesus berbicara tentang Ronaldo, tetapi ia juga mengaitkan antara masa depan sang pelatih dengan hasil-hasil timnas, dengan menganggap bahwa kekalahan yang terus berlanjut bisa membuatnya keluar dari perhitungan tim pelatih Portugal, serupa dengan apa yang ia katakan soal absennya kapten Al Nassr itu.

Perselisihan sebelumnya karena Ronaldo

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Serangan Morgan ini merupakan kelanjutan dari kritik-kritiknya yang berulang kepada Jesus selama beberapa pekan terakhir, karena tokoh media Inggris itu mengambil sikap tajam terhadap pelatih Portugal tersebut dengan latar belakang peristiwa yang menyertai absennya Ronaldo dari timnas.

Morgan merupakan salah satu pembela paling menonjol bagi kapten Portugal dalam krisis ini, dan sebelumnya ia telah mengkritik sikap Jesus serta pendiriannya yang berkaitan dengan bintang veteran itu, di tengah kontroversi yang menyelimuti kondisi-kondisi yang membuat Ronaldo menjauh dari daftar timnas.

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Perdebatan itu kembali mengemuka usai laga melawan Denmark, setelah pernyataan Jesus mengembalikan nama Ronaldo ke pusat diskusi, meski ia tidak tampil dalam pertandingan tersebut, sementara balasan Morgan menambah babak baru pada perselisihan yang berlangsung di antara kedua pihak.

Dengan demikian, pernyataan pelatih Portugal dan balasan tokoh media Inggris itu menjadi sorotan utama dalam respons yang menyertai kekalahan Portugal, setelah jawaban Jesus atas pertanyaan terkait absennya Ronaldo berubah menjadi serangan terbuka dari Morgan kepada pelatih timnas tersebut.