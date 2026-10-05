Badou Zaki, direktur teknik baru timnas Yordania, menegaskan bahwa Yordania memiliki segala modal yang diperlukan untuk terus berkembang dan meraih hasil-hasil yang kuat. Ia menekankan bahwa pencapaian-pencapaian terakhir tidak datang begitu saja, melainkan merupakan buah dari kebangkitan menyeluruh dan munculnya generasi pemain yang istimewa.

Zaki mengambil alih kepemimpinan timnas Yordania menggantikan rekan senegaranya, Jamal Sellami, yang membawa tim lolos ke Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya Hussein Ammouta membawa tim ke final Piala Asia 2023 dan final Piala Arab 2025.

Zaki mengatakan, dalam pernyataan kepada situs Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", bahwa menukangi Yordania merupakan "babak baru dan tantangan baru" dalam perjalanan kariernya, seraya menyatakan kegembiraannya memimpin sebuah timnas yang telah meraih pencapaian-pencapaian bersejarah dalam beberapa tahun terakhir.

Pelatih asal Maroko itu menegaskan bahwa perkembangan yang dialami sepak bola Yordania tercermin dengan jelas pada level timnas dan hasil-hasilnya. Ia menegaskan bahwa tujuannya adalah membangun di atas apa yang telah dicapai, dengan tetap menjaga identitas tim dan membentuk timnas yang teratur serta seimbang, sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang, terutama Piala Asia 2027 di Arab Saudi.

Zaki menjelaskan bahwa ia telah mengikuti timnas Yordania dalam waktu yang lama, sehingga memberinya pemahaman yang baik tentang kemampuan teknis, taktis, dan individu para pemainnya. Ia menyebutkan bahwa tahap saat ini merupakan masa evaluasi kesiapan seluruh elemen dan pengkajian opsi-opsi yang tersedia, dengan tetap menjaga stabilitas tim.

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Mengenai penyebab lonjakan yang diraih Yordania, Zaki mengatakan bahwa pencapaian-pencapaian itu datang sebagai hasil dari "kebangkitan menyeluruh" yang bersamaan dengan kemunculan "generasi emas" pemain, di samping perkembangan infrastruktur, menjamurnya akademi, meluasnya basis pemilihan untuk timnas-timnas nasional, dan perhatian terhadap turnamen kelompok usia.

Pelatih asal Maroko itu menggambarkan penampilan perdana Yordania di Piala Dunia sebagai "kampanye yang sukses dan terhormat dengan segala ukuran". Ia menyebutkan bahwa menjalani persaingan melawan timnas-timnas besar seperti Argentina, Austria, dan Aljazair memberi para pemain pengalaman yang penting, serta membuktikan kemampuan mereka untuk bersaing di level tertinggi.

Mengenai perubahan yang ia lakukan pada daftar pemain, yang mencakup 9 pemain, Zaki menegaskan bahwa pilihan-pilihannya bergantung pada kesiapan teknis dan fisik serta kebutuhan tim. Ia menekankan bahwa pintu terbuka bagi semua orang, dan bahwa performa, kesiapan, serta kemampuan melayani timnas adalah tolok ukur utamanya.

Zaki menolak terburu-buru membicarakan kelolosan Yordania ke Piala Dunia 2030, seraya menegaskan bahwa fokus saat ini tertuju pada Piala Asia 2027. Ia menambahkan bahwa timnas memiliki modal dan pengalaman yang membantunya untuk mencapai Piala Dunia secara teratur, jika tetap menjaga kerja keras, perkembangan, dan kesinambungan.

Zaki menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa melihat Yordania di Piala Dunia 2030 akan menjadi hal yang istimewa baginya, terutama dengan Maroko sebagai tuan rumah turnamen tersebut. Namun, ia menekankan perlunya menyikapi setiap tahap pada waktunya dan maju "selangkah demi selangkah".