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Badou Zaki, pelatih kepala timnas Yordania, mengirimkan pesan yang jelas soal fase berikutnya bersama Yordania usai kemenangan dalam laga uji coba melawan Australia, di tengah laporan media yang menyebut kemungkinan dirinya meninggalkan jabatannya. Ia menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada pengembangan tim dan melanjutkan kerja demi mencapai target.

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Pelatih asal Maroko itu mengatakan kepada situs Maroko, Hesport, bahwa kemenangan atas timnas Australia merupakan momen penting untuk menarik pelajaran dan kesimpulan serta memanfaatkannya dalam persiapan menghadapi agenda-agenda berikutnya. Ia menambahkan bahwa kemenangan tetap penting dalam sepak bola, tetapi bukan satu-satunya tujuan dari memainkan laga uji coba.

Zaki menjelaskan bahwa kemenangan tersebut lahir dari kerja keras para pemain, ditambah kerja yang dilakukan oleh berbagai staf, serta upaya Federasi Sepak Bola Yordania. Menurutnya, hasil positif itu mencerminkan besarnya kerja kolektif di dalam tim dan memberi dorongan bagi skuad untuk melanjutkan persiapan menghadapi tantangan berikutnya.

Sang pelatih kepala menegaskan bahwa perhatiannya tidak hanya terbatas pada hasil, tetapi juga pada upaya untuk terus bekerja, berkembang, dan meningkatkan performa. Ia menegaskan bahwa timnas Yordania memiliki potensi yang baik untuk menampilkan permainan yang lebih baik pada fase berikutnya, dan skuad mampu mencapai target yang diharapkan jika tetap menjaga keseriusan dan komitmen.

Dalam konteks ini, pelatih asal Maroko itu menyebut bahwa membangun di atas kemenangan menuntut kerja keras yang berkelanjutan dan tidak cepat puas dengan apa yang telah diraih, mengingat adanya kebutuhan untuk mengembangkan performa para pemain dan memperkuat kemampuan tim dalam menghadapi agenda-agenda mendatang, sesuai dengan ambisi yang diharapkan dari Yordania.

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Di sisi lain, Zaki menanggapi laporan media yang menyebut kemungkinan dirinya meninggalkan jabatannya. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah pelatih profesional yang memiliki hubungan baik dengan para petinggi Federasi Sepak Bola Yordania, para pemain, dan suporter, merujuk pada hubungannya dengan berbagai pihak dalam ekosistem sepak bola Yordania.

Zaki menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa prioritas baginya adalah menjalankan tugasnya dan berupaya mengembangkan tim. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak terlalu memedulikan apa yang terjadi di luar lapangan hijau.