Barcelona memiliki catatan istimewa saat menghadapi Sevilla di Liga Spanyol, menjelang duel yang dinanti antara kedua tim, Sabtu besok, pada pekan ketujuh La Liga.

Menurut jaringan "Opta" yang berspesialisasi dalam statistik, Barcelona meraih kemenangan dalam 8 dari 9 pertandingan terakhirnya melawan Sevilla di Liga Spanyol, dengan satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini terjadi dengan skor 4-1 pada Oktober 2025.

Selain itu, klub Katalan itu mencetak setidaknya satu gol dalam masing-masing 12 pertandingan tandang terakhirnya melawan Sevilla dalam kompetisi tersebut, dengan total 29 gol.

Sevilla meraih kemenangan dalam pertandingan terakhir saat menjamu Barcelona di Liga Spanyol, dengan skor 4-1 pada Oktober 2025, setelah gagal menang dalam sembilan pertandingan sebelumnya melawan klub Katalan tersebut, dengan rincian 3 hasil imbang dan 6 kekalahan.

Tim asal Andalusia itu belum berhasil meraih dua kemenangan beruntun di kandangnya melawan Blaugrana dalam kompetisi tersebut sejak tahun 2007, di bawah kepemimpinan pelatih Juande Ramos, ketika mereka meraih dua kemenangan beruntun.

Barcelona hanya mengalami dua kekalahan dalam 20 pertandingan tandang terakhirnya melawan tim-tim Andalusia di Liga Spanyol, berbanding 13 kemenangan dan 5 hasil imbang.

Kekalahan pertama terjadi dengan skor 1-0 dari Almeria pada Februari 2023, ketika Xavi dan Rubi masing-masing menangani Barcelona dan Almeria, sedangkan kekalahan kedua dengan skor 4-1 dari Sevilla pada Oktober 2025, di bawah kepemimpinan Hansi Flick dan Matias Almeyda secara berurutan.

Barcelona telah mencetak 28 gol di Liga Spanyol musim ini, sehingga meraih torehan gol terbaik dalam sejarahnya pada tahap kompetisi ini.

Angka ini hanya pernah dilampaui oleh Sevilla, yang mencetak 32 gol setelah 6 pertandingan pertamanya pada musim 1940-1941, yang merupakan torehan tertinggi dalam sejarah kompetisi pada tahap ini.

Sevilla meraih 13 poin dalam 6 pertandingan pertamanya di Liga Spanyol musim ini, setelah meraih 4 kemenangan dan satu hasil imbang berbanding satu kekalahan, menyamai awal terbaiknya dalam kompetisi tersebut sejak musim 2017-2018, ketika mereka juga mengumpulkan 13 poin, sebelum mengakhiri musim di peringkat ketujuh.

Barcelona mencetak 4 gol atau lebih dalam masing-masing 3 pertandingan tandang terakhirnya di Liga Spanyol.

Terakhir kali tim tersebut mencetak 4 gol atau lebih dalam 4 pertandingan tandang beruntun adalah pada November 2012, di bawah kepemimpinan pelatihnya Tito Vilanova.

Sevilla memulai jumlah serangan terbuka terbanyak yang berawal dari sepertiga akhir lapangan di Liga Spanyol musim ini, dengan total 221 serangan.

Sebaliknya, Barcelona memimpin kompetisi dalam hal jumlah serangan yang mencakup 9 umpan atau lebih, dengan 166 serangan, serta memiliki jumlah tembakan terbanyak yang datang setelah serangan-serangan tersebut, dengan total 126 tembakan, dan jumlah gol terbanyak yang dihasilkan darinya, dengan 26 gol.

Raphinha, pemain Barcelona, terlibat langsung dalam 12 gol di Liga Spanyol pada musim 2026-2027, setelah mencetak 9 gol dan menyumbang 3 assist, sedangkan Lamine Yamal terlibat dalam 9 gol, dengan rincian 7 gol dan dua assist, dan duet ini menjadi yang paling banyak berkontribusi terhadap gol di lima liga top Eropa musim ini.

Raphinha telah mencetak gol ke gawang Sevilla di Liga Spanyol lebih banyak daripada lawan mana pun, dengan total 6 gol.

Selain itu, pemain Brasil itu terlibat dalam setidaknya satu gol dalam 5 dari 6 pertandingan yang dijalaninya melawan tim Andalusia tersebut dalam kompetisi, setelah mencetak 6 gol dan menyumbang dua assist, di antaranya sebuah hat-trick dalam pertemuan terakhir kedua tim pada Februari tahun ini.

Luis Garcia, pelatih Sevilla, menderita kekalahan dalam 8 pertandingan terakhirnya melawan Barcelona di Liga Spanyol, menjadikan ini rangkaian kekalahan terpanjangnya melawan satu lawan dalam sejarah keikutsertaannya di kompetisi tersebut.



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