Dampak krisis yang meledak antara Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus meluas hingga ke akun media sosial timnas Portugal, setelah jumlah pengikut akun resmi timnas di "Instagram" menyusut ribuan pengikut dalam waktu beberapa jam saja.

Ronaldo meninggalkan kamp latihan timnas Portugal di Denmark, pada Rabu malam kemarin, menyusul krisis yang pecah akibat pernyataan Jesus, sehingga gaung perselisihan itu dengan cepat menjalar ke dunia digital.

Akun timnas Portugal di "Instagram" kehilangan lebih dari 400 ribu pengikut dalam waktu kurang dari 24 jam sejak krisis ini meletus.

Pada malam kemarin, bersamaan dengan meledaknya krisis, akun resmi timnas memiliki sekitar 24 juta 942 ribu pengikut, menurut surat kabar Portugal "A Bola", sebelum jumlahnya menurun pada sore hari ini menjadi sekitar 24 juta 500 ribu.

Di antara komentar yang beredar di media sosial, menurut "A Bola", "Kami bukan mengikuti Portugal, melainkan kami mengikuti Cristiano Ronaldo", dan "Sekarang aku tidak perlu lagi berpura-pura mencintai Portugal berkat Cristiano. Dia satu-satunya pemain bagus di timnas ini".

Saudari Ronaldo bereaksi

Angka-angka ini tidak berlalu begitu saja bagi Elma Aveiro, saudari Cristiano Ronaldo, yang sengaja membagikan data penurunan jumlah pengikut akun timnas melalui fitur "Stories" di akun "Instagram" miliknya.

Elma menyertakan unggahan-unggahan itu dengan komentar yang membawa pesan jelas, di mana ia menulis: "Pengkhianatan adalah hidangan yang disajikan dingin... di sini sesuatu dilakukan dan di sini harganya dibayar. Jalan ke depan", atau dalam makna umum "siapa menanam, dia menuai".

instagram

Dalam unggahan lain, ia berkata: "Inilah kita, dunia berputar dalam banyak putaran".

instagram

Di sisi lain, Cristiano Ronaldo masih memuncaki daftar tokoh dengan pengikut terbanyak di "Instagram", dengan total mencapai 679 juta pengikut.

Meski demikian, akun bintang Portugal itu sendiri mengalami penurunan lebih dari 500 ribu pengikut dalam 15 hari terakhir, bersamaan dengan perkembangan terbaru yang menyelimuti masa depannya bersama timnas Portugal.