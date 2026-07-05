Badai petir menunda pertandingan puncak antara Inggris dan Meksiko... dan para penontonlah yang menanggung akibatnya

Jam-jam menjelang dimulainya pertandingan yang dinanti-nantikan antara Inggris dan Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia 2026 berubah menjadi suasana penuh ketegangan dan kebingungan, setelah kondisi cuaca memaksa panitia untuk menunda peluit awal, dalam sebuah kejadian yang mengecewakan ribuan penonton di dalam Stadion “Azteca” dan jutaan penggemar yang bersiap menyaksikan pertandingan tersebut.

Keputusan pun diambil untuk menunda dimulainya pertandingan Inggris melawan Meksiko selama satu jam penuh akibat badai petir yang melanda ibu kota Meksiko, Mexico City, dan menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan para pemain dan penonton, sehingga pihak penyelenggara terpaksa menunda pertandingan hingga kondisi cuaca membaik.

Seiring dengan semakin hebatnya badai, ribuan suporter yang berada di dalam Stadion “Azteca” bergegas mencari tempat aman untuk berlindung dari hujan lebat dan sambaran petir, sementara para jurnalis dan awak media diperintahkan untuk tetap berada di dalam pusat media dan tidak boleh meninggalkannya, mengingat peringatan cuaca level kuning yang masih berlaku dari pihak berwenang.

Para pemain timnas Inggris telah tiba di stadion sesuai jadwal, yang sempat memberikan harapan kepada semua pihak bahwa pertandingan akan berlangsung sesuai waktu semula. Namun, optimisme tersebut tidak berlangsung lama, setelah kondisi cuaca memburuk kurang dari satu jam sebelum kick-off.

Penampakan kilat di dekat Stadion “Azteca” menyebabkan keputusan resmi untuk menunda pertandingan, sehingga akan digelar pada pukul 04.00 dini hari waktu Saudi alih-alih pukul 03.00, di tengah suasana ketidakpuasan di tribun penonton, di mana para suporter langsung melontarkan sorakan protes begitu keputusan penundaan diumumkan.

Dampak penundaan ini tidak hanya dirasakan oleh penonton yang berada di stadion, tetapi juga menjangkau jutaan penggemar di Inggris, yang telah bersiap untuk menyaksikan pertandingan tersebut di rumah atau di bar.

Para ahli cuaca telah memperingatkan sejak hari Jumat mengenai kemungkinan terjadinya badai petir dan kondisi cuaca yang tidak stabil di Mexico City, yang membuat para penonton bersiap-siap sejak awal untuk kemungkinan pertandingan berlangsung hingga dini hari.

Di sisi lain, pihak berwenang Inggris mengambil langkah-langkah luar biasa untuk mengantisipasi acara tersebut; pemerintah memberikan izin khusus kepada bar-bar agar dapat tetap beroperasi hingga dini hari Senin, sehingga para penggemar dapat menyaksikan pertandingan secara lengkap.