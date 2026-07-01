Kondisi cuaca buruk menyebabkan penundaan dimulainya pertandingan antara Meksiko dan Ekuador dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah badai petir memaksa panitia menunda peluit awal beberapa menit sebelum pertandingan dimulai.

Pertandingan tersebut semula dijadwalkan dimulai tepat pukul 04.00 pagi waktu Mekah di Stadion "Azteca" yang terkenal di ibu kota Meksiko, Mexico City, namun kondisi cuaca menghalangi hal tersebut, sehingga ribuan suporter yang telah memadati tribun terpaksa menunggu keputusan akhir mengenai waktu dimulainya pertandingan, seperti dilaporkan oleh surat kabar Inggris "The Sun".

Kemudian, panitia penyelenggara turnamen mengumumkan bahwa pertandingan akan ditunda selama satu jam, sehingga akan dimulai tepat pukul 05.00 pagi waktu Mekah.

Stadion “Azteca” juga akan menjadi tuan rumah salah satu pertandingan babak 16 besar selama akhir pekan ini, yang mungkin akan melibatkan tim nasional Meksiko jika lolos, karena mereka akan menghadapi pemenang pertandingan antara Inggris dan Republik Demokratik Kongo.

Ini bukan kali pertama kondisi cuaca memengaruhi pertandingan Piala Dunia 2026, karena sebelumnya pertandingan antara Prancis dan Irak, yang digelar di kota Philadelphia pada awal turnamen, sempat dihentikan selama dua jam penuh akibat badai petir yang sangat hebat.

Selama pertandingan tersebut, penonton diminta berlindung di dalam stadion pada akhir babak pertama, sementara para pemain kembali ke ruang ganti, sebelum pertandingan dilanjutkan setelah kondisi cuaca membaik. Kedua tim terpaksa melakukan pemanasan ulang akibat lamanya jeda tersebut.

Peraturan keselamatan yang berlaku dalam turnamen ini menetapkan bahwa pertandingan harus dihentikan atau ditunda segera setelah terdeteksi adanya sambaran petir dalam radius delapan mil (sekitar 13 kilometer) dari stadion, dan pertandingan hanya boleh dilanjutkan setelah setidaknya 15 menit berlalu sejak sambaran petir terakhir tercatat.

Meskipun badai petir mengancam sejumlah pertandingan turnamen selama dua pekan terakhir, sebagian besar pertandingan tetap dimulai sesuai jadwal, sementara panitia pertandingan Meksiko melawan Ekuador menunggu kondisi cuaca membaik sebelum memberikan lampu hijau untuk dimulainya pertandingan.

Pemenang pertandingan ini akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Inggris dan Republik Demokratik Kongo di babak 16 besar, dengan lawan tersebut akan ditentukan setelah pertandingan yang dijadwalkan pada Rabu malam ini.