Badai petir mengubah rencana Maroko menjelang laga melawan Skotlandia

Tim nasional Maroko mengubah jadwal sesi latihannya, yang semula dijadwalkan hari ini, Kamis, di kota Boston, Amerika Serikat, karena perkiraan akan terjadi badai petir dalam beberapa jam ke depan.

Menurut surat kabar Maroko "Al-Batola", "Singa Atlas" semula dijadwalkan menjalani sesi latihan pada pukul enam sore waktu Boston, di Pusat Latihan New England, namun jadwal tersebut dimajukan dua jam sehingga dimulai pada pukul empat sore.

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Surat kabar tersebut menambahkan bahwa keputusan ini diambil untuk menghindari kondisi cuaca yang diperkirakan akan terjadi, serta untuk memastikan program persiapan timnas Maroko berjalan dalam kondisi terbaik.

Timnas Maroko, yang dijuluki “Singa Atlas”, bermain imbang 1-1 dengan Brasil pada pertandingan pertama Grup C Piala Dunia, sementara Skotlandia mengalahkan Haiti 1-0.

Timnas Maroko saat ini sedang bersiap untuk menghadapi Skotlandia, besok malam Jumat waktu Pantai Timur Amerika Serikat, dalam pertandingan yang jika dimenangkan akan memastikan langkah rekan-rekan Achraf Hakimi ke babak berikutnya.