"Badai petir mendekat".. Keputusan mendesak dari FIFA terkait pertandingan Prancis melawan Irak

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengambil keputusan mengejutkan terkait pertandingan antara Prancis dan Irak, yang memicu kekhawatiran bahwa pertandingan tersebut tidak akan digelar atau penundaan dimulainya pertandingan.

Menurut laporan jaringan "BeIN Sports", pembukaan gerbang Stadion Philadelphia—tempat timnas Prancis dan Irak dijadwalkan bertanding—ditunda hingga waktu yang belum ditentukan sebagai antisipasi terhadap badai yang akan datang, menurut sumber yang dekat dengan FIFA beberapa jam sebelum pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia tersebut, yang akan dimulai tengah malam waktu Mesir dan Arab Saudi.

Sebuah pesan muncul di layar raksasa stadion yang berbunyi, “Badai petir mendekat. Mohon tinggalkan tribun dan cari tempat berlindung di dalam stadion,” pesan serupa juga diumumkan oleh penyiar stadion saat hujan lebat mengguyur kota tersebut.

Peraturan Amerika Serikat menetapkan bahwa begitu kilat terdeteksi dalam radius 13 kilometer dari stadion, pertandingan akan ditangguhkan secara otomatis, penonton harus dievakuasi, para pemain segera kembali ke ruang ganti, lalu menunggu 30 menit tanpa adanya badai petir lainnya sebelum pertandingan dilanjutkan, dan waktu pertandingan dihitung ulang dari nol jika terdengar suara badai petir lagi.

Penangguhan pertandingan di Amerika Serikat dapat berlangsung tanpa batas waktu, seperti yang terjadi selama Piala Dunia Antarklub yang diselenggarakan di Amerika Serikat tahun lalu, di mana 6 pertandingan ditunda, terutama pertandingan babak 16 besar antara Chelsea dan Benfica (4-1 setelah perpanjangan waktu), yang berakhir 4 jam dan 38 menit setelah dimulai akibat serangkaian penundaan yang disebabkan oleh badai petir.