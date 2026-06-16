Badai mengancam penampilan Ronaldo... Peringatan cuaca menjelang pertandingan Portugal di Piala Dunia

Kota Houston di Amerika Serikat menanti dengan penuh kewaspadaan kedatangan badai tropis pertama musim ini besok, Rabu, yang juga merupakan hari di mana pertandingan yang dinantikan antara tim nasional Portugal dan Republik Demokratik Kongo dalam putaran final Piala Dunia dijadwalkan berlangsung.

Badan Meteorologi telah mengeluarkan peringatan resmi pertamanya, yang menyebutkan bahwa musim badai tropis mungkin akan benar-benar dimulai pada hari Rabu ini di sepanjang sebagian pesisir Teluk Meksiko, bertepatan dengan jadwal pertandingan yang akan digelar di Houston (siang hari waktu Texas). Pusat Badai Nasional mengklasifikasikan gangguan cuaca hari Selasa ini sebagai “badai tropis potensial”.

Menurut laporan surat kabar Prancis “L’Équipe”, sistem tekanan rendah tersebut diperkirakan akan bergerak sepanjang pesisir pada malam Selasa hingga Rabu sebelum akhirnya bergerak ke daratan. Dalam pernyataan para ahli meteorologi di Pusat Nasional Badai Tropis disebutkan: "Penduduk di bagian selatan dan timur Negara Bagian Texas harus bersiap menghadapi periode hujan lebat dalam beberapa hari ke depan, yang berpotensi menyebabkan banjir besar dan mendadak yang mengancam nyawa, serta banjir di kawasan perkotaan dan tepi sungai."

Perlu dicatat bahwa Kota Houston termasuk dalam wilayah yang dinilai memiliki risiko banjir pada tingkat ketiga dari skala empat tingkat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dampak cuaca ekstrem ini terhadap jalannya pertandingan pembuka kedua tim di turnamen tersebut.