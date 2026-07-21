Bintang Bayern Munich asal Prancis, Michael Olise, 24 tahun, menghadapi krisis pribadi yang tak terduga usai kepulangannya dari Amerika Serikat. Seorang wanita Jerman keturunan Maroko mengungkap keberadaan seorang anak perempuan miliknya yang berusia 20 bulan, di tengah perselisihan hukum soal nafkah dan pengakuan penuh atas anak tersebut.

Surat kabar Jerman "Bild" memuat di halaman pertamanya kesaksian Fatima Zunbrecher, 34 tahun, yang tinggal di Düsseldorf. Ia menegaskan bahwa hubungan asmara menyatukan dirinya dengan sang pemain 4 tahun lalu ketika ia masih membela klub Inggris Crystal Palace, dan berlangsung selama dua tahun sebelum ia mengetahui kehamilannya dua pekan setelah perpisahan mereka.

Tes DNA yang dilakukan di Munich membuktikan bahwa Olise adalah ayah dari anak perempuan bernama Aaliyah Nour, namun Zunbrecher menuduh sang pemain menolak untuk menemui putrinya dan membayar nafkah yang layak. Ia menyebutkan bahwa para pengacaranya pada awalnya menawarkan hanya 836 euro per bulan, kemudian menaikkannya menjadi dua ribu euro, tanpa ia menerima jumlah nyata apa pun selama dua tahun.

Zunbrecher mengatakan dalam pernyataan kepada surat kabar tersebut: "Menyakitkan bagiku melihat kekejamannya terhadap anaknya sendiri. Ia tidak berbicara langsung denganku, melainkan mengirim para pengacaranya yang menasihatinya untuk tidak menemui sang anak. Bahkan salah satu dari mereka menyarankan agar aku membelikannya pakaian bekas."

Sebaliknya, tim hukum Olise membantah tuduhan-tuduhan ini, menegaskan bahwa sang pemain menawarkan bantuan sejak awal dan masih terbuka untuk mencapai kesepakatan damai. Mereka mengungkap bahwa Zunbrecher menuntut nafkah bulanan sebesar 60 ribu euro di hadapan pengadilan Prancis tanpa hasil, sementara Olise menawarkan pembayaran dengan jumlah yang melampaui batas maksimal yang diizinkan secara hukum di Jerman.

Skandal ini datang pada momen sensitif bagi pemain gelandang serang tersebut, yang merupakan pemilik jumlah assist terbanyak di Piala Dunia 2026, sementara namanya santer terdengar di lorong-lorong Real Madrid yang berupaya merekrutnya untuk bergabung dengan sahabatnya Kylian Mbappe di ibu kota Spanyol. Hal ini menjadikan pengungkapan ke publik ini sebagai pukulan berat bagi pemain yang dikenal menyukai privasi.