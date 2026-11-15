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Tak diragukan lagi bahwa periode jeda internasional saat ini sama sekali tidak nyaman bagi Barcelona. Sementara sang pelatih Hansi Flick berharap bisa memanfaatkan periode ini untuk mengistirahatkan beberapa pemain intinya sebelum menjalani akhir tahun yang padat, pelatih asal Jerman itu kini justru menghadapi dua masalah baru.

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Menurut situs "Foot Mercato", masalah pertama berkaitan dengan Frenkie de Jong. Setelah kembali dari absen panjang akibat cedera lutut yang dialaminya saat Piala Dunia, gelandang asal Belanda itu terpaksa meninggalkan pemusatan latihan tim nasional.

Meski pelatih Belanda, Xavi Hernandez, hanya menyebut nyeri di punggung setelah kemenangan atas Yunani, pada akhirnya federasi Belanda mengumumkan bahwa pemainnya tidak akan terbang ke Berlin untuk menghadapi Jerman pada hari Senin. Menurut surat kabar "AS", pemain Barcelona itu sebenarnya mengalami nyeri di paha.

Di Barcelona, suasana ketidakpastian menyelimuti. Menurut surat kabar "Sport", Frenkie de Jong akan menjalani pemeriksaan medis pada Senin mendatang oleh staf medis klub Catalan tersebut, yang akan memutuskan apakah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.

De Jong absen dari laga melawan Villarreal

Satu hal yang pasti sejauh ini: pemain Belanda itu akan mendapatkan istirahat pekan ini, dan hampir mustahil baginya untuk tampil dalam laga tim melawan Villarreal di Stadion Camp Nou.

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Sifat cederanya, di area yang sangat sensitif, mendorong Barcelona untuk bersikap sangat berhati-hati. Terlebih lagi karena mantan pemain Ajax itu baru saja pulih dari cedera, dan jelas Hansi Flick tidak ingin mengambil risiko terhadap gelandangnya.

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Namun ini bukan satu-satunya masalah yang menimbulkan kekhawatiran di dalam lingkungan klub Catalan tersebut.

Barcelona tidak memahami keputusan Brasil

Sementara itu, situasi Raphinha menimbulkan sedikit ketegangan di Catalonia. Setelah diusir saat kekalahan Brasil 2-3 dari Jepang, bersama Carlo Ancelotti, akibat protesnya yang keras atas gol terakhir Jepang, penyerang Barcelona itu dijatuhi sanksi larangan otomatis dari laga persahabatan kedua timnas Brasil melawan Singapura pada hari Selasa.

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Masuk akal jika klub Barcelona berharap pemainnya kembali lebih awal agar bisa mempersiapkan diri secara optimal untuk melanjutkan pertandingan. Namun federasi sepak bola Brasil memutuskan sebaliknya.

Rodrigo Caetano, koordinator eksekutif umum tim nasional pria Brasil, menjelaskan: "Raphinha akan tetap tinggal. Pada prinsipnya, ia akan tetap bersama kami... kepergiannya tidak masuk akal, karena ia adalah salah satu pemimpin kami".

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Dengan demikian, kapten Barcelona itu harus menunggu hingga hari Selasa sebelum kembali ke Catalonia, meski ia tidak akan bisa tampil dalam laga tersebut.

Meskipun klub Barcelona tidak ingin berselisih dengan federasi sepak bola Brasil, keputusan ini tidak dipahami secara internal, seperti yang diberitakan surat kabar "Sport". Terlebih lagi karena federasi Brasil sebelumnya biasa mengizinkan para pemain yang terkena larangan bermain untuk tampil selama periode jeda internasional.

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Terlepas dari keheranan ini, keputusan tersebut memiliki dampak olahraga yang besar bagi Barcelona. Raphinha harus menempuh penerbangan yang memakan waktu hampir dua belas jam, ditambah perbedaan waktu hingga tujuh jam, sebelum bergabung dengan rekan-rekannya, di saat anak-anak asuh Hansi Flick menanti pekan yang penuh tantangan.

Setelah menjamu Villarreal pada hari Minggu mendatang, tim Catalan itu akan terbang ke Baku, ibu kota Azerbaijan, untuk menghadapi Sabah di Liga Champions Eropa.

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Sebuah perjalanan lain yang memakan waktu lebih dari lima jam penerbangan bagi pemain Brasil itu, yang seharusnya bisa memanfaatkan beberapa hari berharga untuk beristirahat dan bersiap-siap.