Barcelona tidak hanya puas dengan meraih kemenangan, tetapi juga membombardir gawang para rivalnya dengan gol, dalam awal musim 2026-2027 yang luar biasa. Sepuluh kemenangan dari sepuluh pertandingan resmi, dengan rata-rata produktivitas gol yang mencengangkan mencapai 4,3 gol per pertandingan, serta gol-gol yang dibukukan oleh sepuluh pemain berbeda, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan kekuatan serangan dahsyat tim di bawah arahan Hansi Flick.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona bisa mencapai 262 gol pada akhir musim jika mampu mempertahankan rata-ratanya saat ini, dalam skenario hipotetis yang mengasumsikan mereka memainkan 61 pertandingan resmi. Meski sulit untuk menjaga tempo luar biasa tersebut, angka-angka ini mengungkap besarnya perkembangan ofensif yang dialami tim.

Kekuatan Barcelona tidak terbatas pada hasil-hasil sempurnanya, tetapi juga terlihat dari kemampuannya membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan besar, seperti yang terjadi melawan Rayo Vallecano (5-2), Sevilla (3-1), dan Galatasaray (4-1).

Pemain Brasil Raphinha memuncaki daftar pencetak gol Barcelona dengan koleksi 14 gol dalam delapan pertandingan, di antaranya 12 gol di LaLiga dan dua gol di Liga Champions, sehingga ia memimpin persaingan penghargaan Pichichi. Rata-rata golnya mencapai 1,75 gol per pertandingan, meski ia absen dalam dua laga terakhir karena cedera.

Di tengah ketidakhadirannya, kontribusi para pemain lain menonjol, karena sepuluh pemain mencatatkan gol selama sepuluh pertandingan pertama, dipimpin Lamine Yamal dengan delapan gol, Fermin Lopez dengan lima gol, Karim Adeyemi dengan empat gol, dan Gabriel Jesus dengan tiga gol.

Sementara itu, Anthony Gordon dan Joao Cancelo masing-masing mencetak dua gol, di samping gol-gol Pedri Gonzalez, Jules Kounde, dan Xavi Espart. Cancelo dan Gordon juga berkontribusi pada dua gol bunuh diri yang dicatatkan lawan Barcelona, Racing dan Rayo Vallecano, sehingga tim ini menegaskan keberagaman sumber ancaman serangannya.

Tekanan tanpa henti dan satu tembakan setiap empat menit

Barcelona musim ini tampil dengan kombinasi penguasaan bola tinggi dan kecepatan dalam memanfaatkan ruang, setelah meninggalkan umpan-umpan horizontal berkepanjangan yang dulu memberi lawan kesempatan menata barisan mereka. Dan ketika ruang terbuka, para pemain langsung bergerak ke arah gawang, mencari peluang untuk mencetak gol.

Angka-angka mengungkap besarnya kecenderungan ini, karena rata-rata tembakan Barcelona mencapai 21,9 tembakan per pertandingan selama sepuluh pertandingan resmi pertama, dengan total 219 tembakan, di antaranya rata-rata 8,6 tembakan tepat sasaran setiap pertandingan.

Tim ini mencatatkan angka ofensif yang mencolok melawan Racing, setelah melepaskan 30 tembakan dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 7-2, lalu 26 tembakan melawan Rayo Vallecano, dan 25 melawan Valencia, sementara jumlah tembakan mencapai 24 melawan Feyenoord dan Sevilla. Rata-rata ini setara dengan kira-kira satu tembakan setiap empat menit, sebuah indikasi jelas atas keinginan tim yang terus-menerus untuk menuntaskan serangan ketimbang hanya puas menguasai bola.

Yamal paling banyak melepaskan tembakan, dan gol jadi tanggung jawab semua

Meski Raphinha memuncaki daftar pencetak gol, Lamine Yamal lebih unggul dalam rata-rata tembakan, dengan 5,3 tembakan per pertandingan, yang mencerminkan perannya yang sentral dalam menciptakan ancaman.

Upaya mencetak gol tidak hanya datang dari para penyerang, karena para bek seperti Joao Cancelo, Jules Kounde, dan Xavi Espart berhasil mencatatkan nama di papan skor, sementara para pemain tengah, dengan Pedri Gonzalez, Rodrigo Hernandez, dan Gavi di garis depan, terus mencari peluang untuk berkontribusi di sektor serangan.

Dengan demikian, Barcelona menampilkan diri sebagai tim yang tidak bergantung pada satu bintang saja, melainkan memiliki sistem serangan dengan sumber yang beragam, yang menggabungkan penguasaan bola, kecepatan, dan keberanian di depan gawang. Dan jika Flick berhasil menjaga momentum ini, awal yang menggebrak itu bisa berubah menjadi musim luar biasa yang menempatkan tim di jantung persaingan untuk semua gelar.