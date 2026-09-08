Momen yang sangat pahit bagi BVB dan Karetsas. Winger Yunani itu tiba-tiba duduk di lapangan tanpa kontak dengan pemain lain setelah 23 menit di Signal Iduna Park. Sebelumnya, ia masih melakukan dribel seperti biasa dan melepaskan sebuah umpan. Namun setelah itu ia mengangkat tangan dan meminta penanganan.

"Saat para dokter sama sekali tidak memeriksa kakinya, melainkan hanya bagian tubuh atasnya, bulu kuduk saya langsung merinding. Kisah seperti itu tidak kami harapkan untuk siapa pun. Itu adalah gambaran yang sangat mengerikan yang harus kami lihat," jelas ikon klub Dortmund, Mats Hummels, sebagai pundit di Prime Video.

Saat ini Karetsas sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Seperti disampaikan BVB, ia mengeluhkan "masalah sirkulasi". Die Borussen juga bisa menyampaikan kabar awal yang sedikit melegakan: "Kosta dalam kondisi baik sesuai dengan keadaannya." Kini pemeriksaan lanjutan akan dilakukan.

Sial besar: Siapa saja yang saat ini sedang cedera di BVB?

Bagi BVB, absennya Karetsas dalam waktu lama akan menjadi pukulan berat. Rekrutan baru Giannis Konstantelias sudah mengalami robek ligamen cruciatum pada penampilan pertamanya di Bundesliga melawan HSV pada pekan pertama dan akan absen lama.

Sebagai penggantinya, Ethan Nwaneri dipinjam dari FC Arsenal dalam waktu singkat menjelang penutupan bursa transfer. Nwaneri masuk menggantikan Karetsas pada Selasa.

Di lini pertahanan pun Dortmund saat ini sedang dilanda masalah cedera. Pelatih kepala Niko Kovac harus menggantikan Nico Schlotterbeck, Emre Can, dan Filippo Mane dalam duel melawan Villarreal.

Ramy Bensebaini juga masih belum sepenuhnya pulih karena memar tulang rusuk, tetapi ia memang tetap tidak memenuhi syarat tampil karena kartu kuning-merah yang diterimanya pada laga melawan Atalanta Bergamo (1:4) pada Februari.