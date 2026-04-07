Badai belum mereda... Jurnalis Italia memicu kontroversi seputar masa depan Renard

Seorang jurnalis Italia memicu perdebatan mengenai masa depan Hervé Renard, pelatih tim nasional Arab Saudi, menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Laporan media sebelumnya menyebutkan kemungkinan pemecatan Renard dari jabatan pelatih timnas Saudi sebelum Piala Dunia, di tengah penurunan performa dan hasil "Al-Akhdar", serta tawaran yang diterimanya untuk memimpin timnas Ghana di ajang tersebut.

Berita tersebut mereda beberapa hari setelah berakhirnya jeda internasional terakhir, di mana "Al-Akhdar" kalah dalam dua laga persahabatan melawan timnas Mesir (0-4) dan Serbia (1-2), sebelum jurnalis Italia Gianluigi Longari mengangkatnya kembali.

Longari memposting cuitan melalui akun resminya di platform "X", di mana ia menulis: "Masa depan Hervé Renard sebagai pelatih kepala timnas Saudi masih sangat tidak jelas, dan ada kemungkinan besar ia akan hengkang."

Pelatih asal Prancis ini mendapat kritik luas dari para penggemar, media, dan mantan pemain timnas Saudi, bahkan para penggemar Al-Hilal bersiul mencemoohnya saat ia muncul dalam pertandingan terakhir melawan Al-Taawoun di Liga Roshen.

Perlu dicatat bahwa banyak laporan telah menominasikan beberapa pelatih untuk menggantikan Renard di tim nasional Saudi, seperti pelatih asal Maroko Walid Regragui, pelatih asal Italia Simone Inzaghi, pelatih asal Portugal Jorge Jesus, dan pelatih asal Saudi Saad Al-Shehri.

