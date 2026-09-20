Tujuh pekan pertama kompetisi La Liga telah berlalu, di tengah kegembiraan sepak bola yang begitu tinggi, serta perubahan teknis mencolok yang memaksakan realitas baru pada peta persaingan.

Barcelona memaksakan dominasi total di puncak klasemen berkat ketajaman serangan yang menyapu bersih, serta start tanpa tersandung, sementara kecemasan berat menyelimuti koridor Real Madrid, menyusul rangkaian penampilan goyah dan perdarahan poin yang parah, terutama di kandang lawan.

Di sisi lain klasemen, awal musim pun tidak lepas dari sengitnya persaingan, di mana perebutan menghindari degradasi berkobar sejak dini di antara klub-klub papan bawah yang mendapati diri mereka dalam konfrontasi rumit untuk lolos dari zona degradasi seiring perolehan poin yang berdekatan dan sulitnya laga-laga yang dihadapi.

Kilau Barcelona dan Poin Sempurna

Barcelona menyuguhkan start bersejarah dalam tujuh pekan pertama; di mana tim tersebut mampu meraih poin sempurna dengan 21 poin dari 7 kemenangan beruntun, mempertontonkan kekuatan serangan yang mematikan.

Blaugrana tidak sekadar meraih tiga poin di setiap pertandingan, tetapi juga mencatatkan rata-rata gol tinggi yang mencapai 31 gol melalui penyebaran serangan yang luas, terbesar di antaranya kemenangan telak atas Racing Santander dengan skor (7-2).

Kilau ini disebabkan oleh stabilitas taktis dan pressing tinggi yang berkelanjutan yang diterapkan tim, sehingga membingungkan seluruh lawan dan membuat lini pertahanan tim-tim lain tak berdaya menghentikan gempuran serangan Barca yang beragam.

Real Madrid Terhuyung dan Dilema yang Nyata

Sebaliknya, Real Madrid tengah melalui kondisi terhuyung yang nyata dan ketidakstabilan teknis pada awal musim ini.

Kendati meraih sejumlah kemenangan besar di kandang atau dengan selisih tipis seperti kemenangan sulit atas Elche (3-2) di kandang lawan, dilema sesungguhnya tergambar pada penampilan tim di luar stadion "Santiago Bernabeu" mereka yang biasanya menimbulkan tanda tanya.

Tim tersebut menunjukkan ketidakmampuan yang jelas dalam membangun permainan, disertai minimnya solusi taktis dan kekokohan pertahanan menghadapi tim-tim yang mengandalkan organisasi tinggi.

Los Merengues menelan kekalahan pahit dalam derbi ibu kota melawan Atletico Madrid, di samping tersandung menghadapi Real Betis serta kehilangan poin-poin berharga yang membuat mereka tertinggal dari Barcelona sang pemuncak dengan selisih 6 poin penuh, sehingga menempati peringkat keempat, hal yang membuka pintu pertanyaan seputar keberhasilan sistem yang ada saat ini.

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Ledakan Mourinho Setelah Periode Tenang

Pelatih Jose Mourinho berusaha bersikap tenang sejak awal era kepelatihan keduanya bersama Real Madrid pada awal musim ini, dalam upaya menjauhkan tekanan media dari para pemainnya.

Namun peristiwa-peristiwa terkini dan hasil kejam dalam derbi Madrid melawan Atletico meledakkan gunung berapi kemarahan sang pelatih asal Portugal itu, sehingga membangkitkan kembali ingatan akan sosok "Mourinho pemberontak" yang menyertainya sepanjang perjalanan kepelatihannya.

Usai derbi, Mourinho tampil dalam konferensi pers menyerang keputusan tim wasit dan para pengelola teknologi video, menjelaskan dengan gambar dan cuplikan apa yang ia anggap sebagai kesalahan berpengaruh yang mengubah jalannya derbi dan merampas hak timnya.

Ia menegaskan bahwa timnya mengalami ketidakadilan yang nyata yang berdampak langsung pada jalannya pertandingan dan hasil akhir, seraya melontarkan pesan-pesan panas yang mencakup kasus Negreira dan sejumlah berkas mengejutkan lainnya.

Kontroversi Wasit: Pemandangan Lazim di La Liga

Tujuh pekan pertama tidak lepas dari kontroversi wasit, yang menghiasi tajuk-tajuk surat kabar musim ini.

Sebagian besar perdebatan terpusat pada keputusan-keputusan terkait teknologi video asisten wasit.

Peristiwa terakhir dari hal itu adalah apa yang terjadi dalam laga derbi melawan Atletico, di mana Real Madrid menuntut pengusiran para pemain Atletico Madrid pada babak pertama, tetapi tanpa hasil.

Laga-laga lain Real Madrid maupun Barcelona seperti pertandingan melawan Sevilla, bahkan tim-tim papan tengah, juga menyaksikan situasi-situasi kewasitan yang menimbulkan kontroversi besar.

Perebutan Bertahan Berkobar Sejak Dini

Di dasar klasemen, tanda-tanda perebutan penuh penderitaan mulai terbentuk sejak dini di antara sejumlah klub yang menderita kelemahan sumber daya teknis dan perdarahan poin yang berkelanjutan.

Klub-klub papan bawah menghadapi kesulitan besar dalam memperbaiki hasil mereka, karena mereka belum mampu meraih kemenangan untuk menjauh dari zona bahaya.

Berada di dasar klasemen adalah Malaga dengan hanya 3 poin, dari 3 hasil imbang dan 4 kekalahan, di atasnya ada Valencia (4 poin), Elche dan Levante (5 poin), lalu Racing, Espanyol, dan Celta Vigo (7 poin).





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Kilau Raphinha dan Yamal, Sementara Vinicius Menghilang di Balik Tirai

Lini serang Barcelona tengah menjalani era gemilang dengan penampilan mengesankan dari pemain Brasil Raphinha, yang sedang mengalami periode ketajaman terbaiknya melalui pencetakan hat-trick dan umpan-umpan matang, bersama talenta Lamine Yamal yang terus menciptakan perbedaan dengan keterampilan dan umpan-umpan kuncinya, di samping kesiapan besar para pendatang dan pesaing di lini depan seperti Karim Adeyemi, Anthony Gordon, dan Gabriel Jesus.

Adapun di Real Madrid, lini serang tengah mengalami kondisi naik-turun yang belum pernah terjadi sebelumnya; di mana Vinicius Junior mencatatkan kemerosotan yang mencolok pada tingkat efektivitas dan buruknya penempatan posisi, sementara level Kylian Mbappe dan Jude Bellingham berayun antara pertandingan individu istimewa dan pertandingan lain di mana pengaruh mereka lenyap sepenuhnya, di tengah upaya yang belum cukup dari Brahim Diaz, Arda Guler, dan para pendatang baru seperti Diomande untuk menemukan jalan kembali bersinar.

Perebutan Top Skor di La Liga

Tujuh pekan pertama menyalakan persaingan memperebutkan puncak daftar top skor La Liga musim ini.

Pemain Brasil Raphinha memuncaki pemandangan serangan dengan menduduki puncak klasemen berkat koleksi 12 gol, di belakangnya menyusul Sergio Camello, pemain Rayo Vallecano, Kylian Mbappe, dan Yamal dengan koleksi 7 gol untuk masing-masing.