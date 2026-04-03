Pape Diaye, bintang tim nasional Senegal, mengungkapkan keterkejutannya yang besar terhadap besarnya dukungan yang ia terima dari suporter Aljazair, setelah ia mencetak gol di final Piala Afrika 2025 melawan Maroko.

Dalam pernyataan kepada majalah SoFoot yang dikutip jaringan "FootMercato", Diaye mengungkapkan bahwa ia menerima banjir pesan dukungan dari penggemar Aljazair, yang menyatakan kebahagiaan mereka atas perannya dalam menggagalkan Maroko—rival historis mereka di ranah olahraga—merebut gelar Afrika kedua.

Pemain Villarreal itu berseloroh, "Orang Aljazair? Tak perlu banyak bicara… berkat mereka saya sekarang punya satu juta pengikut di Instagram. Semuanya mengirimi saya pesan setelah pertandingan, mengatakan: 'Saudaraku, kami sangat senang, terima kasih, kami tidak ingin Maroko menang!'.

Ia menambahkan sambil tersenyum, "Kalau saya pergi ke Aljazair besok, saya rasa mereka akan menyambut saya dengan mobil limusin!"

Diaye mencetak satu-satunya gol di final Piala Afrika 2025 yang digelar lebih dari dua bulan lalu dan berakhir dengan kemenangan Senegal 1-0, namun gelar tersebut belum dipastikan menjadi milik Senegal.

Pertandingan itu diwarnai kejadian dramatis, yang membuat para pemain Senegal meninggalkan lapangan selama beberapa menit sebelum kembali ke lapangan.

Federasi Sepak Bola Maroko memanfaatkan insiden tersebut untuk mengajukan protes, yang diterima oleh Komite Banding CAF, dan menetapkan kemenangan administratif 3-0 untuk Atlas Lions.

Namun Senegal tidak menyerah dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS", dan putusan final diperkirakan akan keluar dalam beberapa bulan ke depan.

Meski demikian, para pemain timnas Senegal merayakan Piala Afrika dua kali sebelum dua laga persahabatan yang dimainkan tim Singa Teranga pada jeda Maret, melawan Peru dan Gambia.