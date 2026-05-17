Elversberg telah menuntaskan kisah dongeng pada Minggu sore. Klub asal Spiesen-Elversberg, sebuah kota dengan populasi kurang dari 13.000 jiwa, memastikan promosi ke Bundesliga dan dengan demikian mengukir puncak dari perjalanan gemilang mereka. Ini merupakan promosi ketiga dalam lima tahun terakhir — sebuah prestasi yang tak tertandingi.

Ketegangan di divisi kedua Jerman terasa hingga putaran terakhir. Meskipun menghadapi lawan termudah, Münster yang akan terdegradasi, promosi sama sekali belum pasti bagi Elversberg yang berada di peringkat kedua. Selain Elversberg, Hannover 96 dan SC Paderborn juga masih berpeluang untuk promosi langsung. Ketiga klub tersebut memasuki hari terakhir dengan tepat 59 poin. Elversberg memiliki selisih gol terbaik saat memasuki putaran ini, Hannover berada di posisi ketiga, dan Paderborn di posisi keempat. Ini menjanjikan akhir yang menegangkan.

Akhirnya, ini menjadi sore yang gemilang bagi sensasi 2. Bundesliga. Tim tuan rumah sudah membuat perbedaan di fase awal, memperlebar keunggulan di babak kedua, dan segera bisa merayakan kemenangan.

Hanya sepuluh menit berlalu, Elversberg sudah unggul. Dari tendangan sudut yang diambil dengan cepat, tim tuan rumah melakukan kombinasi serangan yang apik dan Bambasé Conté menerima umpan tepat dari Tom Zimmerschied, yang kemudian diselesaikan oleh gelandang serang tersebut: 1-0. Belum genap empat menit kemudian, Elversberg benar-benar berada di posisi yang sangat menguntungkan dan hampir bisa mencium aroma promosi. David Mokwa memang gagal memanfaatkan umpan silang pertama, namun ia berhasil menyarangkan bola umpan balik dari Lasse Günther: 2-0. Skor tersebut juga menjadi skor akhir babak pertama.

Di babak kedua, Mokwa juga mengakhiri keraguan terakhir dengan gol keduanya pada sore itu. Setelah kerja sama yang baik dari Conté, penyerang tersebut dengan mudah mencetak gol: 3-0. Elversberg kini benar-benar siap untuk Bundesliga.

Hannover dan Paderborn

Hannover sempat tampak akan mengamankan posisi ketiga, dan dengan demikian lolos ke babak play-off, namun pada menit ke-83 FC Nürnberg menyamakan kedudukan melalui Luka Lochoshvili: 3-3. Namun, Paderborn berhasil memenangkan laga tandang melawan SV Darmstadt (0-2), sehingga tim asuhan Ralf Kettemann mengambil alih posisi kedua dari Hannover. Di babak play-off, VfL Wolfsburg akan menjadi lawan mereka.

Musim Hannover berakhir dengan catatan buruk dan tim asuhan Christian Titz harus bersiap untuk menjalani satu musim lagi di 2. Bundesliga.

Selain Elversberg, Schalke 04 kembali ke Bundesliga. Klub asal Gelsenkirchen ini telah menjadi juara sejak lama dan kembali ke level tertinggi Jerman setelah tiga musim. Selain itu, Fortuna Düsseldorf, tempat Sven Mislintat bekerja, gagal mempertahankan posisinya setelah kekalahan telak dari Greuther Fürth dan terdegradasi ke level ketiga Jerman.