Babak final Piala Dunia: Mesir dan Maroko menjadi wakil dunia Arab dan Afrika di tengah dominasi Eropa dan absennya tim-tim Asia

Daftar tim yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 telah lengkap setelah 72 pertandingan di fase grup yang bersejarah, serta babak 32 besar yang mendebarkan yang diwarnai kejutan mengejutkan dan tersingkirnya tim-tim raksasa lebih awal.

Ke-16 tim yang lolos tersebar di berbagai benua sebagai berikut: Eropa 6 tim, Amerika Selatan 3 tim, Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) 3 tim, serta Afrika 2 tim, sementara Asia sama sekali tidak terwakili di babak 16 besar.

Kanada membuka rangkaian pertandingan babak 16 besar dengan kemenangan dramatis atas Afrika Selatan (1-0), sementara Brasil membalikkan ketertinggalan satu gol dari Jepang yang gigih menjadi kemenangan pada menit ke-96.

Prancis, sebagai favorit utama, tidak mengecewakan harapan dan meraih kemenangan telak atas Swedia, sementara Meksiko mengalahkan Ekuador, sehingga menjaga harapan ketiga tuan rumah dalam kompetisi ini.

Timnas Inggris berjuang keras untuk membalikkan keadaan melawan Republik Demokratik Kongo (2-1), sedangkan kejutan terbesar terjadi dalam pertandingan antara Jerman dan Paraguay, di mana kedua tim bermain imbang setelah 90 menit, sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan adu penalti, yang dimenangkan oleh Paraguay.

Maroko terpaksa menjalani adu penalti untuk menyingkirkan Belanda, begitu pula Mesir saat menghadapi Australia.

Pertandingan antara Senegal dan Belgia pun diwarnai drama yang menegangkan, di mana Senegal sempat unggul 2-0 hingga empat menit terakhir, saat Lukaku dan Tielemans memimpin kebangkitan yang menakjubkan, sebelum wasit memberikan penalti untuk Belgia pada menit ke-118 setelah meninjau tayangan ulang VAR, akibat pelanggaran yang dilakukan Lamine Camara terhadap Tielemans, sehingga membawa Setan Merah ke babak berikutnya, di mana mereka akan menghadapi Amerika Serikat yang telah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina.

Spanyol dengan mudah memastikan tempatnya di babak 16 besar setelah mengalahkan Austria dengan skor 3-0, sehingga pasukan De la Fuente akan menghadapi Portugal (yang menyingkirkan Kroasia) dalam derby Iberia yang seru.

Adapun Aljazair, mereka tersingkir dari turnamen setelah kalah 0-2 dari Swiss, sementara Argentina menyingkirkan Cape Verde, dan Ghana menjadi tim terakhir yang tersingkir setelah kalah dari Kolombia.

Pertandingan babak 16 besar akan dimulai hari ini, Sabtu, dengan pertandingan pertama antara Kanada dan Maroko, dilanjutkan dengan Paraguay melawan Prancis. Besok, Minggu, Brasil akan berhadapan dengan Norwegia, dan Meksiko melawan Inggris.

Pada hari Senin, kita akan menyaksikan pertandingan seru antara Portugal dan Spanyol, serta Amerika Serikat dan Belgia. Sedangkan pada hari Selasa, tim nasional Mesir akan berhadapan dengan Argentina, sementara Swiss akan menghadapi Kolombia dalam pertandingan terakhir babak ini. .