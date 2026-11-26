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Kapten Bayern Munich Manuel Neuer menjadi pusat perhatian di Jerman menyusul laporan tentang perpisahan mendadaknya dari sang istri, Anika Bissel. Kiper veteran itu saat ini absen karena cedera kaki, tetapi kehidupan pribadinya menjadi sorotan ketika sejumlah tokoh terkemuka di lingkungan Bayern mulai menunjukkan keberpihakan.

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Reaksi dari lingkungan Bayern

Kiper veteran itu tengah memulihkan diri dari robekan sebagian tendon di kaki kanannya, cedera yang dialaminya saat menghadapi Mainz awal bulan ini dan membuatnya harus absen hingga akhir tahun kalender.

Kontroversi tersebut kini merambah ruang ganti Allianz Arena, meski lewat aktivitas media sosial pasangan para pemain. Lina Kimmich dan Ines-Sarah Laimer, masing-masing istri Joshua Kimmich dan Konrad Laimer, secara terbuka menunjukkan sikap mereka dengan menyukai video Instagram dari pakar hubungan Ruth Marquardt.

Video itu mengkritik keadaan seputar perpisahan tersebut, terutama waktunya yang berdekatan dengan kelahiran seorang anak. Bahkan mantan kekasih Neuer, Nina Weiss, terlihat menyukai unggahan itu, sehingga memberi kesan adanya penolakan bersama di kalangan orang-orang yang dekat dengan lingkaran dalam klub. Dukungan terbuka untuk Anika ini menciptakan suasana yang jelas tegang terkait perilaku pribadi sang kapten klub.

Matthaus mempertanyakan waktu keputusan Neuer

Legenda sepak bola Jerman Lothar Matthaus tidak menahan diri saat menilai situasi tersebut dan berbicara terbuka dalam acaranya, “Lothar Takes Off”. Mantan juara Piala Dunia itu mengakui bahwa urusan pribadi memang bersifat privat, tetapi dampaknya yang meluas ke ruang publik merugikan citra sang kiper.

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“Waktunya sangat tidak tepat. Ini situasi yang disayangkan bagi Manuel, tetapi setiap orang harus menanganinya secara pribadi sesuai pilihan masing-masing. Namun, jelas bahwa apa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir tidak baik bagi reputasi Manuel. Dia mengambil keputusan ini, tetapi menurut saya waktunya bukan yang terbaik,” jelas Matthaus.

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Matthaus juga mengomentari reaksi istri rekan-rekan setim Neuer di media sosial. Menurutnya, empati mereka kepada Anika dapat dipahami mengingat bagaimana perpisahan itu terlihat di mata publik. Ia menyebut dukungan Lina Kimmich dan Ines-Sarah Laimer sebagai respons wajar terhadap situasi yang “jauh dari menguntungkan” bagi ibu dari anak-anak Neuer.

Meski klub secara resmi mengizinkan Neuer pergi ke Brasil untuk beristirahat dan memulihkan diri, terungkapnya kemungkinan bahwa hubungannya dengan fisioterapis muda itu telah dimulai berbulan-bulan sebelum perjalanan tersebut kian memperkeruh keadaan. Sang kiper kini menghadapi kesulitan untuk kembali tampil di hadapan publik setelah pulih sepenuhnya secara fisik.

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Anika Neuer akhirnya buka suara

Sementara bintang Bayern Munich itu tetap bungkam mengenai persoalan tersebut sejak kembali ke markas klub untuk menjalani perawatan, Anika menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kepedihan hatinya. Pemain bola tangan itu dilaporkan sempat membagikan lalu menghapus beberapa video bernada tegas di TikTok yang menyinggung rasa sakit akibat pengkhianatan.

Salah satu unggahan memuat kutipan, “Berselingkuh dari perempuan yang sedang hamil adalah bentuk kejahatan pada tingkat yang sama sekali berbeda.” Ungkapan itu segera diabadikan oleh para penggemar di platform media sosial seperti X. Video lain menampilkan seorang anak kecil dengan keterangan yang menyatakan bahwa seorang ibu tidak akan pernah memaafkan pasangan yang memilih orang lain ketimbang keluarganya sendiri.

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Ungkapan emosi yang begitu terbuka ini mendapat simpati publik dan semakin menyulitkan upaya Neuer untuk menjaga persoalan tersebut tetap privat. Para pengamat di dunia maya dengan cepat menelusuri unggahan ulang Anika, yang menggambarkan seorang perempuan yang sangat terluka akibat berakhirnya pernikahannya secara mendadak.