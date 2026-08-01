Grup Rotana Media secara resmi mengumumkan kesepakatan dengan tokoh media Saudi Waleed Al-Farraj, dalam sebuah langkah yang dianggap sebagai salah satu kesepakatan media paling menonjol dalam beberapa waktu terakhir, sebagai bagian dari rencananya untuk memperkuat kehadirannya di panggung olahraga Saudi dan Arab.

Grup tersebut menegaskan bahwa Al-Farraj akan membawakan sebuah program baru bertajuk "Rotana Sport bersama Waleed", di layar Rotana Khalijia, mulai 12 Agustus mendatang, yang akan disiarkan setiap hari tepat pukul 23.30 malam.

Dari sisinya, Waleed Al-Farraj mengomentari bergabungnya ke Rotana melalui akun resminya di platform "X", menegaskan bahwa langkah ini menandai awal babak baru dalam perjalanan medianya, seraya menyampaikan terima kasih kepada Pangeran Al-Waleed bin Talal atas dukungan, kepercayaan, dan naungannya terhadap proyek baru ini.

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Al-Farraj juga menyampaikan terima kasih kepada manajemen Grup Rotana dan saluran Rotana Khalijia, dengan menyatakan bahwa ia merasakan sambutan yang besar sejak momen pertama kesepakatan, dan hal itu memberinya dorongan untuk menjalani pengalaman baru ini.

Tokoh media Saudi tersebut menegaskan bahwa program barunya akan melanjutkan pendekatan yang telah biasa dikenal oleh publik, dengan menjelaskan bahwa "Rotana Sport bersama Waleed" akan menjadi "mimbar bagi semua", sebagai isyarat atas keinginannya untuk menyajikan beragam pendapat dan membahas isu-isu olahraga secara profesional dan netral.

Kepindahan Waleed Al-Farraj ke Rotana merupakan tambahan yang kuat bagi panggung media olahraga, di tengah popularitas besar yang ia miliki, serta pengalaman panjang yang ia peroleh selama bertahun-tahun membawakan program-program olahraga paling menonjol di Kerajaan.