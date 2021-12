Babak 8 Besar Liga 2 Bisa Dihadiri Suporter, Bagaimana Caranya?

PT Liga Indonesia Baru (LIB) ingin menghadirkan penonton pada babak 8 besar Liga 2 2021, yang digelar di Bogor untuk Grup X, dan Cikarang untuk Grup Y. Rencana ini sudah sesuai arahan pemerintah, yakni percobaan event olahraga dengan kehadiran penonton.

Ada ketentuan khusus untuk bisa menghadiri sederet pertandingan di babak 8 besar Liga 2, yang hanya akan dihadiri 1000 penonton. PT LIB turut meluncurkan aplikasi supaya para penonton yang hadir bisa memesan akomodasi dari sana, tanpa harus membeli tiket.

"Uji coba perdana kami adalah pada pertandingan Grup X antara Sriwijaya FC melawan Persiba Balikpapan dan RANS Cilegon FC melawan Persis Solo di Stadion Pakansari pada 15 Desember. Sehari kemudian di Grup Y antara PSMS Medan melawan Sulut United dan Martapura Dewa United melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Wibawa Mukti," ucap Akhmad Hadian Lukita, direktur utama LIB.

Cara untuk memesan tiket pertandingan ini adalah dengan aplikasi LIB SuperApps, yang bisa diunduh lewat gawai. Namun, hanya orang terpilih yang bisa memesan, alias ditentukan, karena masih tahap uji coba.

"Kami informasikan ke masyarakat bahwa dalam uji coba penonton ini tidak ada pembelian tiket alias tidak dijual. Untuk sementara status pemegang tiket adalah undangan," ungkap Luluk, sapaan akrab Lukita.

Bertajuk #KembaliKeStadion, nanti terdapat kuota 100 orang suporter per klub, kemudian ada juga kuota pejabat pusat dan daerah sebanyak 100 orang per pertandingan. Serta kuota untuk sponsor dan partner klub sebanyak 20 orang per sponsor.





"Untuk suporter yang hadir harus mendapatkan undangan dari klub tersebut. Syaratnya tentu saja harus sudah vaksin dua kali, mempunyai aplikasi PeduliLindungi, melakukan swab antigen pada H-1, hadir 90 menit sebelum kick off, dan tiket tidak dapat dipindahtangankan," beber direktur operasional LIB, Sudjarno.





LIB selaku operator kompetisi juga akan mempersiapkan stadion untuk mendukung kehadiran penonton sesuai dengan protokol kesehatan. Di antaranya kursi atau tempat duduk single seat berjarak disertai nomor kursi dan kategori tiket, melakukan penyemprotan disinfektan di tribun penonton sebelum dan sesudah pertandingan, menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer dan alat pengukur suhu tubuh.





"Pembelian tiket wajib menggunakan KTP yang bersangkutan dan swab antigen hanya boleh dilakukan di tempat yang telah ditentukan atau di stadion mulai dari H-1," imbuh Sudjarno.