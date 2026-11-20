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Pemain andalan Crystal Palace, Ismaila Sarr, buka suara soal saga transfer musim panas yang nyaris membawanya dari Selhurst Park ke Anfield. Pemain internasional Senegal itu tetap menjadi bagian penting dari proyek Palace dan kini fokus menemukan kembali performa terbaiknya di bawah arahan pelatih yang baru ditunjuk, Thomas Frank.

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Melupakan pendekatan dari Liverpool

Mengenang minat Liverpool menjelang akhir bursa transfer musim panas , Sarr mengakui bahwa peluang bergabung dengan klub sebesar itu sangat berarti. Palace pada akhirnya menolak pendekatan Liverpool untuk pemain internasional Senegal tersebut, yang tampil luar biasa musim lalu dengan mencetak 21 gol dalam 45 penampilan di semua kompetisi saat Palace mengangkat trofi Liga Konferensi.

Liverpool akhirnya memutuskan mempertahankan Cody Gakpo meski Manchester City menunjukkan minat. Dalam wawancara eksklusif dengan BBC Sport, pemain berusia 28 tahun yang masuk nominasi penghargaan Pemain Terbaik Afrika itu menjelaskan apa yang ia pikirkan pada periode tersebut. “Liverpool adalah salah satu klub terbesar di dunia sepakbola dan, ketika klub seperti itu menunjukkan minat kepada Anda, tentu Anda menanggapinya dengan serius,” kata Sarr.

“Saya rasa tidak ada pemain yang akan bersikap acuh tak acuh terhadap kesempatan seperti itu. Itu kemungkinan yang menarik, dan tentu saja saya mempertimbangkan apa artinya bagi karier saya,” tambah Sarr. Namun, pemain sayap itu segera menegaskan bahwa komitmennya kepada Palace tetap penuh. “Sekarang, bab itu sudah berlalu. Saya selalu percaya bahwa Anda tidak bisa melangkah maju jika terus-menerus menengok ke belakang. Saya pemain Crystal Palace, saya bangga dengan apa yang telah kami capai bersama, dan fokus saya adalah kembali ke lapangan serta membantu tim.”

Era baru bersama Thomas Frank

Kembalinya kebugaran Sarr bertepatan dengan perubahan besar di kursi pelatih Selhurst Park. Crystal Palace mengawali musim dengan sulit dan berada di dasar klasemen Premier League dengan hanya tujuh poin dari 10 pertandingan pertama. Setelah periode yang mengecewakan di bawah Pierre Sage, klub bergerak cepat menunjuk Frank, mantan pelatih Brentford dan Tottenham. Sarr, yang hanya tampil dua kali sebagai pemain pengganti selama masa singkat Sage, memandang pergantian pelatih ini sebagai titik balik penting bagi skuad yang kesulitan mengulangi pencapaian mereka sebelumnya di Eropa.

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Sarr optimistis pendekatan taktis Frank akan memberikan dorongan yang dibutuhkan untuk naik di klasemen Premier League. “Tentu saja, ini masa yang sulit bagi semua orang di klub,” aku Sarr saat membahas performa tim saat ini. “Setelah semua yang kami capai musim lalu, tidak ada yang menyangka kami akan berada di posisi ini. Namun, saya tahu kualitas skuad ini. Kami memiliki pemain-pemain yang sangat bagus, kelompok yang solid, dan kemampuan untuk membalikkan keadaan. Kedatangan Thomas Frank adalah kesempatan untuk memulai kembali dengan energi baru dan pendekatan berbeda.”

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Pembicaraan kontrak dan pemulihan cedera

Sementara Sarr tengah berupaya pulih dari cedera pangkal paha, masa depan jangka panjangnya di klub sudah dibicarakan. Meski kontraknya berlaku hingga 2029, para petinggi Palace dilaporkan sedang membahas tawaran persyaratan kontrak yang lebih baik bagi bintang Senegal itu, sesuai dengan statusnya sebagai salah satu penyerang elite di liga. Sarr mengonfirmasi bahwa negosiasi sedang berlangsung, tetapi untuk saat ini ia memilih untuk tidak mengungkapkan perinciannya kepada publik.

“Ya, sudah ada pembicaraan dengan klub. Untuk saat ini, saya lebih memilih membiarkan pembicaraan itu berlangsung secara pribadi dan berkonsentrasi pada sepakbola,” katanya. Penyerang itu ingin membalas kepercayaan para pendukung dan jajaran direksi, terutama setelah musim ketika ia mencetak 21 gol di semua kompetisi. “Kami semua harus bertanggung jawab, bekerja sama, dan berjuang untuk setiap poin. Saya yakin kami bisa melewati masa sulit ini dan mencapai target kami musim ini,” pungkas Sarr.

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Penghargaan individu dan kesuksesan bersama tim nasional

Reputasi Sarr sebagai individu belum pernah setinggi ini, terbukti dari masuknya ia ke daftar 10 kandidat penghargaan Pemain Terbaik Afrika. Acara penghargaan yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Desember di Lagos itu menyusul tahun yang luar biasa, ketika ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Konferensi musim tersebut . Sembilan golnya di kompetisi itu berperan penting dalam keberhasilan Crystal Palace meraih trofi besar Eropa pertama dalam sejarah klub. Pencapaian tersebut juga membuatnya meraih penghargaan Pemain Terbaik Klub pilihan Suporter dan Pemain.

Penampilan gemilangnya juga berlanjut di level internasional. Sarr memainkan peran penting bagi Senegal di Piala Dunia 2026, dengan mencetak empat gol. Penyerang itu juga tampil dalam final Piala Afrika yang kontroversial pada Januari melawan Maroko. Kemenangan Maroko awalnya dibatalkan pada Maret setelah para pemain Senegal meninggalkan lapangan tanpa izin wasit. Senegal kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dalam upaya merebut kembali gelar tersebut. Namun, Sarr tetap bangga dengan penampilan timnya dan menegaskan bahwa mereka “menjadi juara Afrika di lapangan”.