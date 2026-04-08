Mohamed El-Shenawy, kapten Al Ahly, kini terancam sanksi berat yang bisa mencapai skors hingga akhir musim Liga Utama Mesir saat ini, menyusul insiden memalukan pada Selasa malam kemarin di akhir laga melawan Ceramica Cleopatra.

Al Ahly mengawali pertandingan mereka di Grup Penentuan Juara liga dengan hasil imbang mengecewakan 1-1 melawan Ceramica Cleopatra, sehingga mengangkat koleksi poinnya menjadi 41, tertinggal 5 poin dari pemuncak klasemen Zamalek.

Namun, pertandingan tersebut diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit yang besar, setelah wasit Mahmoud Wafa menolak memberikan penalti untuk Al Ahly pada waktu tambahan babak kedua.

Yassin Marei, pemain Al Ahly, mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti yang mengenai tangan Ahmed Hany, pemain Ceramica Cleopatra, tetapi Wafa tidak memberikan penalti meski telah meninjau kejadian itu bersama wasit VAR.

Setelah peluit akhir dibunyikan, sejumlah pemain Al Ahly menghampiri Wafa untuk memprotes keputusan kontroversialnya, menurut cuplikan video yang beredar di platform media sosial.

Menurut salah satu cuplikan tersebut, wasit mengacungkan kartu merah kepada El-Shenawy karena protes, yang memicu kemarahan kiper Al Ahly itu, meski ia tidak ikut bermain dalam pertandingan.

El-Shenawy lalu menyerang Wafa, tetapi petugas keamanan dan Walid Salah El-Din, direktur sepak bola, menghentikan upaya sang kiper untuk terlibat bentrok dengan wasit.

Apa kata regulasi?

Menurut regulasi sanksi yang disahkan oleh Asosiasi Klub Profesional pada awal musim ini, El-Shenawy terancam skors 4 hingga 6 pertandingan, disertai denda finansial.

Sesuai bunyi poin keempat dalam regulasi tersebut, “melakukan penyerangan terhadap wasit dengan mendorong atau menarik (menggunakan tangan tanpa kekerasan atau memukul) mewajibkan skors 4 hingga 6 pertandingan, dengan denda finansial sebesar 50 hingga 100 ribu pound Mesir.”

Al Ahly masih memiliki 5 pertandingan tersisa pada musim liga saat ini, yakni akan menghadapi Smouha, Pyramids, Zamalek, ENPPI, dan Al Masry secara berurutan dalam Grup Penentuan Juara.

Ini berarti El Shenawy mungkin tidak akan bermain lagi bersama Al Ahly musim ini, jika sanksi skorsing diterapkan kepadanya.

Terlepas dari sanksi, peran El Shenawy bersama Al Ahly menurun dalam periode terakhir, dan ia kehilangan tempat utama dalam susunan tim Merah, karena Mostafa Shobeir saat ini menguasai posisi penjaga gawang baik bersama Al Ahly maupun bahkan di Timnas Mesir.

